El 63% de los empleadores en EE.UU. afirman que el regreso a la oficina ha mejorado la productividad

Para comprender el impacto que ha tenido el retorno a la oficina (RTO) en la productividad y otros factores, en enero ResumeBuilder.com encuestó a 833 líderes empresariales de empresas que eran completamente remotas durante el apogeo de la pandemia, pero que ahora han implementado una política de RTO.

El debate en torno a las políticas de regreso al cargo se ha convertido en un punto central de discusión. Sus defensores abogan por la restauración de una cultura tradicional de trabajo presencial para mejorar la productividad, y los críticos defienden los beneficios del trabajo remoto.

Resultados clave de la encuesta:

· El 63% de los líderes empresariales dice que RTO ha mejorado la productividad en su empresa.

· El 59% dice que cree que los empleados pasan más tiempo trabajando en la oficina que a distancia.

· El 40% cree que los trabajadores quieren estar en la oficina 4 o más días a la semana.

· El 46% cree que se debería exigir a los trabajadores que trabajen desde la oficina al menos 4 días a la semana.

· El 38% dice que su empresa planea aumentar el número de días de oficina obligatorios para 2025.

Según esta encuesta, los líderes empresariales han visto muchas mejoras desde que su empresa instituyó una política de RTO.

Los líderes empresariales informan que lo siguiente ha mejorado en su empresa en general con RTO:

· Comunicación (65%)

· Productividad (63%)

· Compromiso (61%)

· Salud mental (53%)

· Moral (52%)

· Agotamiento (26%)

Julia Toothacre , estratega profesional y de currículum de ResumeBuilder.com, no cree necesariamente que el regreso a la oficina haya generado tales mejoras.

“En mi experiencia, los líderes empresariales informarán de una manera que respalde sus iniciativas, y creo que eso es lo que estamos viendo aquí con esta encuesta”, dice Toothacre. “Dada la cantidad de organizaciones que realizan despidos o proyectan despidos, no me sorprende que los líderes empresariales hayan visto un aumento en la productividad en la oficina. Personalmente, creo que la gente está tratando de demostrar su valía, quiera o no estar en la oficina para no perder su trabajo”.

La mayoría de los líderes empresariales (59%) cree que los empleados pasan más tiempo trabajando cuando están en la oficina que cuando están a distancia. Por el contrario, el 28% dice lo contrario y el 13% dice que no cree que haya ninguna diferencia.

“Si la organización tiene una fuerte responsabilidad, entonces el trabajo se realiza sin importar dónde. Hay muchos entornos laborales que se convierten más en tiempo social que en tiempo de trabajo. Yo diría que la mayoría de los empleados con una buena ética de trabajo probablemente trabajan más en casa porque no se distraen tanto. También recuperarán tiempo en otros momentos del día si algo personal los aleja del trabajo”, dice Toothacre.

Para más detalles sobre la encuesta, ingrese aquí.

