¿Es seguro recalentar el arroz?, esto dice una microbióloga

El arroz es un alimento fundamental para la dieta de millones de personas, que por su versatilidad tiene muchas formas de prepararse, y puede preparse para varios días. Una especilista asegura que Bacillus cereus puede generar intoxicaciones alimentarias.

Do aspectos claves a la hora de comer comoida recalentada es observar el tiempo adecuado para recalentar y cúanto tiempo se deja afuera, que es esto contribuye a la proliferación de las bacterias.

Las bacterias dan paso a enfermedades que se manifiestan con fuertes dolores de estómago, vómitos, diarrea, entre otros.

Pese a las tendencias en redes sociales aupando el consumo del arroz recalentado, la evidencia científica muestra algunos peligros muy reales al hacerlo.

La microbióloga Marie (@mariedoesstuff) advierte que el arroz contiene organismos llamados ” Bacillus cereus “, que si no se coloca en la temperatura adecuada puede crear tóxinas peligrosas para la salud.

Para ilustrar lo peligroso que puede llegar a ser, la especialista indica que Bacillus cereus, está en “la misma rama del árbol microbiano que cosas como el ántrax, el botulismo, el tétanos y C. diff”.

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido advierte que el Bacillus cereus existe en el arroz crudo y puede resistir altas temperaturas.

Marie explica que , Bacillus cereus , es un organismo puede crear lo que se conoce como endospora, es decir , cuando “la célula bacteriana decide… esconderse porque no hay suficiente agua o la temperatura no es la adecuada, o no hay suficientes nutrientes alrededor, por lo que simplemente se seca y se convierte casi en una pequeña semilla”, cita Best Life on Line.

La recomendación es lo es empaquetar inmediatamente su arroz cocido y guardarlo en el refrigerador para que los granos no tengan la oportunidad de alcanzar la temperatura ambiente. Cuando esté listo para recalentar el arroz, hágalo inmediatamente para que la temperatura interna no supere los 40°F

