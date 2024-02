‘La Casa de los Famosos 4’: Clovis Nienow y Aleska Génesis no descartan futuro romance 

Se respira el amor dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’, pues sigue el acercamiento de Clovis Nienow a Aleska Génesis, lo que podría desencadenar en un futuro romance entre los participantes del reality show transmitido por la cadena de televisión Telemundo.

Después de la nominación de este jueves, en la que el actor mexicano estuvo entre el grupo de elegidos, ambos tuvieron una romántica conversación en la que hablaron de la atracción que sienten el uno con el otro, pero por ahora no están dispuestos a dar el paso.

El modelo le consultó a la empresaria si estaba negada al amor en estos momentos, pero ella le indicó: “No estoy cerrada, puede ser, y también porque yo vine con una mentalidad de no tener nada con nadie dentro de la casa”.

¿Se dará el flechazo entre Aleska Génesis y Clovis Nienow?

Sin embargo, la venezolana dijo que antes de entrar al reality show se puso como condición no tener nada con alguien dentro de la casa, aunque reconoció que sí estaba dispuesta a conocer personas, pero no a formalizar nada.

“Si yo realmente voy a tener algo con alguien será afuera”, afirmó.

Uno de los puntos en los que Aleska Génesis fue bastante insistente fue en que su intención es encontrar a un hombre que la acompañe a formar una familia.

“Yo quiero todo, una familia, lo quiero todo”, comentó.

En este sentido, la venezolana destacó: “No tengo miedo a enamorarme, pero sí sé que si me enamoro y permito a alguien en mi vida va a ser para todo”.

Luego de varios hechos que enfrentó, considera que la persona que tendrá a su lado debe valorarla: “Yo necesito a un hombre en mi vida que me ame, me valore, me respete y quiera tener una familia”, sostuvo. “Lo que busco ahorita en un hombre no es lo que buscaba antes”.

Clovis, por su parte, afirmó que tiene muy claras sus intenciones con la modelo, ya que se siente en paz con ella y eso es algo que le gusta.

Por ahora no ha surgido ninguna relación dentro de la casa, pero si hay una que tiene potencial es la de estos dos concursantes, que han dado contenido a los usuarios en redes sociales, algo favorecedor si quieren continuar en la competencia.

