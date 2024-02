Álvaro Fidalgo alerta a fanaticada del Club América: “No todo va a ser color de rosa”

El jugador de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, aseguró que toda la plantilla se ha unificado como una “familia” y esto les ha permitido arrancar con buenos resultados hasta la fecha; a pesar de esto reconoció que han pasado por momentos complicados y no descartó que sigan teniendo que trabajar muy fuerte para poder seguir cosechando victorias en este torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el futbolista español durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde Fidalgo aprovechó para comparar las plantillas de las Águilas del Club América con las de Rayados de Monterrey como parte del partido que disputarán este fin de semana; destacó que saldrán con la misma unidad de todos los encuentros que les permitió levantar el título 14 de la Liga MX en este duelo para alcanzar tres puntos más.

“No me meto con eso (comparación de planteles). Yo me meto en mi equipo, tenemos un plantel increíble. Como somos dentro y fuera del campo hay un gran grupo, el ambiente siempre es top. No es casualidad que también conseguimos hace un mes la 14, porque formamos un gran grupo y eso es lo que importa”, expresó Fidalgo en sus declaraciones.

“Sé que estamos muy unidos, no todo va a ser color de rosa, pero al final hay momentos duros o de duda, como en la Semifinal de San Luis. Pero nosotros siempre estuvimos dentro como una familia y esa ha sido la clave del éxito junto con el staff”, agregó el jugador.

Para finalizar, Álvaro Fidalgo reconoció que el equipo de Rayados de Monterrey puede generar un peligro debido a que actualmente son dirigidos por el antiguo entrenador azulcrema Fernando ‘Tano’ Ortiz; ante este hecho resaltó que deben jugar con cautela para no verse afectados en el terreno de juego por el planteamiento que puedan aplicar.

“Contra Rayados es un partido muy difícil, seguro que el Tano está preparando el partido con todo para venir a ganar, no tengo duda de que van a salir con todo a presionar y hacer un futbol vistoso y así va a ser. Creo que va a ser un partido muy bonito de ver para los aficionados, entonces ellos han empezado muy bien el torneo igual que nosotros y esperemos que sea un gran partido”, concluyó el español.

