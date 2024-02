Christian Estrada probó el café de Aleska Génesis tras escándalo con la orina: “Qué rico me supo”

Será el próximo lunes cuando conozcamos el nombre del segundo eliminado de ‘La Casa de los Famosos‘ durante su cuarta temporada. Recordemos que el primero que salió fue Christian Estrada y no ha parado de hablar sobre su experiencia, así como tampoco pierde las esperanzas de tener algo más que una amistad con Aleska Génesis.

La venezolana hace un tiempo se vio envuelta en un escándalo por presuntamente haberle hecho un “amarre” a Nicky Jam para mantenerlo con ella y para eso utilizaría unas gotas de orina que le habría puesto en una bebida. A su vez, Estrada le recibió café sin saber si este contenía algo más y en ‘La Mesa Caliente’ dijo: “Pero qué rico me supo”.

La expareja sentimental de Alicia Machado aprovechó para agregar que la modelo profesional tiene conocimiento de su espera: “Le dije: ‘Si el día de mañana salgo eliminado, tú juega tu juego, haz tu estrategia. Olvídate que tú y yo nos conocimos, pero si sales soltera del reality, te voy a estar esperando'”.

“Y como que no le resultó porque no veo a Nicky Jam con ella”, “Ash estas viejas… Obvio lo dijo irónicamente y lo sacan de contexto, se pasan”, “Obvio lo dijo irónicamente por todo lo que hablan”, “Pues eso parece que no le funcionó con Nicky se le pasó la cuenta en las góticas o le faltaron”, “Ajá, pero yo quiero que alguien me diga qué fue lo que pasó con los relojes”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Christian Estrada esperará a Aleska Génesis

“Al principio yo traté de evitar mucho a las mujeres de la casa porque yo venía saliendo de una relación anterior muy fresca, pero con ella fue muy diferente. Yo sentía que ella se me acercaba mucho a mí, los compañeros de la casa se acercaban más a ella y ella se venía conmigo, entonces para mí obviamente es una mujer tan hermosa. Pero, aparte de lo bonita que está, tiene un gran corazón y yo la verdad, si sale ella soltera de la casa yo la voy a estar esperando allá fuera“, dijo durante una entrevista ofrecida a Telemundo.

