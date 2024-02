Haley advierte a los republicanos que eviten leyes que encarcelen a las mujeres por abortar

La candidata presidencial republicana, Nikki Haley, advirtió el lunes que los republicanos deberían evitar una legislación que busque encarcelar a las mujeres que abortan.

“¿No podemos estar de acuerdo en que ninguna ley estatal debería decirle a una mujer que si aborta irá a la cárcel o recibirá la pena de muerte? Empecemos por ahí“, dijo Haley en un evento de Pints ​​& Politics en Charleston, Carolina del Sur, según recogió Newsweek. “No seré parte de la demonización de este tema”.

No obstante, la exembajadora ante las Naciones Unidas dejó claro que ella es provida, asegurando que está “sin remordimientos a favor de la vida” porque su esposo fue adoptado y ella tuvo problemas con el nacimiento de sus hijos.

“Quiero decir, no te ofendas, pero los muchachos no saben cómo hablar de esto, y simplemente no lo hacen… El tema del aborto es increíblemente personal para cada mujer y cada hombre, y requiere respeto”, dijo Haley, según el medio.

Más comprensiva que otros republicanos

Esta no es la primera vez que Haley se muestra más comprensiva con el aborto durante la campaña que otros republicanos, generalmente mucho más radicales en contra de dicha práctica.

En diciembre, cuando a Kate Cox, una mujer de Texas se le prohibió abortar a pesar de tener motivos médicos, la candidata presidencial republicana pidió “compasión” con la situación de la mujer.

“No queremos que ninguna mujer se siente allí y enfrente una situación rara y tenga que dar a luz a un bebé en ese tipo de circunstancias, como tampoco queremos que las mujeres aborten a las 37, 38, 39 semanas”, dijo Haley a NBC News. “Tenemos que humanizar la situación y afrontarla con compasión”.

“Creo que Texas volverá y hará que su… junta médica mire esto y diga: ‘¿Cómo debemos lidiar con esto?’, dijo Haley al medio. “Creo que todos los estados van a hacer eso”.

No obstante, el mes pasado Haley dijo que estaba “bien” con una ley federal que prohibiera los abortos.

“He dicho que estoy de acuerdo con una ley federal. Pero la cuestión es que, para obtener una ley federal, es necesario tener una mayoría de la Cámara, 60 senadores y la firma del presidente”, comentó.

