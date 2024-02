Biden ganó en las primarias presidenciales demócratas de Nevada

El presidente Joe Biden ganó el martes las primarias demócratas en el estado de Nevada que será clave en las elecciones de noviembre, según proyecciones de The Associated Press y otros medios.

Biden tenía prácticamente asegurada la victoria al no enfrentarse a rivales significativos.

Y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, fracasó este martes en su intento de imponerse en las primarias republicanas del estado de Nevada, donde los votantes prefirieron escoger la opción de ‘ninguno de los candidatos’ para afianzar a Donald Trump.

La amplia ventaja de Biden sobre sus oponentes llevó a los medios de comunicación estadounidenses, equipados con tecnología para estimar resultados electorales, a anunciar sus proyecciones apenas hora y cuarenta minutos después del cierre de los centros de votación a las 7 p.m. hora local.

La victoria en Nevada permitirá a Biden obtener los 36 delegados que asigna ese estado. Para ser proclamado oficialmente como el candidato presidencial demócrata necesita unos 2,000 delegados.

Después de conocer su triunfo, Biden se mostró satisfecho en un comunicado en el que ponía en valor a sus votantes: “Los demócratas de Nevada representan nuestra diversidad, la columna vertebral de nuestra nación”, afirmó.

“Estados Unidos se construyó sobre una idea: la idea de que todas las mujeres y los hombres son iguales (…) Pero esta promesa (…) nunca ha estado en mayor riesgo que ahora. Donald Trump está tratando de dividirnos, no de unirnos; y arrastrarnos al pasado, distanciándonos de un futuro prometedor”, sentenció el presidente.

Nikki Haley sufre un gran fracaso en las primarias de Nevada

Nikki Haley fracasó este martes en su intento de imponerse en las primarias republicanas del estado de Nevada, donde los votantes respaldaron la opción de “ninguno de los candidatos” para afianzar a Donald Trump.

Según las proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post, con un 53.1% de las papeletas escrutadas, la alternativa de ‘ninguno de los candidatos’ obtuvo el 61.2 % de los votos y Haley recibió el 32.4%; el resto fue a otros candidatos que incluso han abandonado ya la carrera por la nominación republicana.

El nombre del expresidente Donald Trump no figuraba en esta votación porque se presentará en una contienda electoral separada bajo el formato de ‘caucus’ este mismo jueves, cuando posiblemente se adjudique los 26 delegados republicanos que se disputan en Nevada.

Trump está a punto de hacerse con la nominación presidencial republicana tras sus victorias consecutivas en Iowa y Nuevo Hampshire, y tanto él como Biden se acercan a una probable revancha en las elecciones generales de noviembre.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Trump cree que es hora de que McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, renuncie

– Joe Biden intenta convencer al voto hispano en Nevada tras ganar la primaria en Carolina del Sur

– Trump mantiene favoritismo sobre Nikki Haley en Carolina del Sur, su estado natal, tras reciente encuesta