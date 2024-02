Penélope Cruz rompe en llanto en “El Hormiguero” al hablar de un amigo enfermo de ELA

La actriz Penélope Cruz asistió al programa “El Hormiguero” y vivió un emotivo momento al escuchar un mensaje de una persona muy especial para ella, por lo que no pudo evitar romper en llanto en vivo.

La española compartió con los espectadores un emotivo relato que atravesó su día a día.

“Ha llegado a mi vida un ser impresionante, que no me lo quito de la cabeza”, comenzó la protagonista de Volver (2006), al hablar de Jordi Sabaté Pons, un activista paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que lucha por visibilizar esta enfermedad.

Y continuó: “Está tumbado y depende totalmente del cuidado de los otros. Puede sonreír y mover los ojos, y tiene los más bonitos del mundo. Todavía es capaz de tener esa esperanza y esas ganas de luchar. No nos hemos visto aún en persona, pero nos hemos hecho amigos”.

“Él es un ejemplo para todos. Cuando tu cuerpo es tu propia cárcel, pero él dice: ‘Tengo, estoy y soy feliz’”, siguió Penélope Cruz. Al instante, el conductor del ciclo, Pablo Motos le anunció que tenía una sorpresa para ella. Se trató de un saludo del propio Jordi.

“Gracias por todo lo que estás haciendo por la lucha contra la ELA. Miles de personas enfermas te agradeceremos eternamente. Gracias por tu insistencia. Te quiero mucho, amiga, y ¡viva la vida!”, expresó el protagonista de esta historia, a través de un video en el que apareció sonriendo y hablando a través de la tecnología.

Penélope Cruz no pudo contener la emoción y se quebró en vivo. “Perdón”, expresó la actriz entre lágrimas, y continuó: “Miren la sonrisa y el brillo que tiene en los ojos. Es un ejemplo de valentía como pocos he visto”. Para cerrar, compartió una reflexión: “Si tienes salud, lo mejor siempre puede mejorar. Pero sin eso, no hay nada”.

