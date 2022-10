Actrices, políticas y empresarias se cortan el pelo por las iraníes

Actrices, directoras de cine, mujeres activistas, empresarias, políticas y cantantes de todo el mundo se han sumado a la iniciativa internacional de cortarse un mechón de pelo en solidaridad con las mujeres iraníes a través de videos difundidos en las redes sociales, tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini.

En uno de ellos aparecen más de 70 actrices y directoras españolas reclamando con su gesto libertad para las mujeres iraníes, que llevan semanas protestando por la muerte de Amini a manos de la Policía de la Moral, que la detuvo por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico.

Entre otras, se sumaron a la iniciativa las actrices Penélope Cruz, Carmen Maura, Emma Suárez y Maribel Verdú, y las directoras de cine Isabel Coixet y Carla Simón, responsable de la premiada “Alcarràs”.

En otro video se cortan un mechón también Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otras representantes políticas y del mundo judicial y empresarial de España, como la exfiscal general del Estado Dolores Delgado o la directora general de Openbank Patricia Benito.

Mahsa Amini, de 22 años, murió el pasado 16 de septiembre tras ser detenida por la denominada Policía de la moral, al considerar que llevaba mal puesto el velo islámico.

Su fallecimiento ha provocado unas protestas en Irán en las que han muerto decenas de personas en el país y que la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, cifra en al menos 154.

En esas movilizaciones algunas mujeres iraníes empezaron a cortarse mechones en señal de denuncia y otros gestos simbólicos como lanzar sus velos al aire.

Ese gesto se está convirtiendo en símbolo de solidaridad a nivel internacional desde que hace unos días una diputada sueca de origen iraquí, Abir al Shalani, se cortara un mechón en plena intervención parlamentaria pidiendo una respuesta contundente a la Unión Europea.

Ese mismo día, las principales estrellas del cine francés, entre ellas Juliette Binoche, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg o Isabelle Hupert, se movilizaron y se sumaron a la reivindicación en un vídeo conjunto, tijera en mano. View this post on Instagram A post shared by @marioncotillard

