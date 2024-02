Ryan Gosling podría tomar una pausa en la actuación para concentrarse en su familia

El gran éxito de “Barbie” no solo ha traído fortuna y reconocimiento a su protagonista, Margot Robbie, y su directora, Greta Gerwig, debido al poderoso mensaje de empoderamiento femenino. De manera irónica, esta cinta también ha catapultado, y regresado, a Ryan Gosling a lo más alto de la escena actoral en la actualidad.

Y la prueba perfecta de lo anterior fue la nominación alcanzada por Gosling para los premios de la Academia en la categoría de Mejor Actor de Reparto, algo que no logró su co protagonista, Robbie, y su directora, Gerwig, en sus respectivas categorías.

De igual manera, el tema que él mismo interpreta en la película, “I’m Just Ken”, venció a las otras canciones de “Barbie”: Dua Lipa, “Dance The Night”, y Billie Eilish, “What Was I Made For?”.

Ryan Gosling y Margot Robbie colaboraron para que Barbie fuera la película más taquillera del 2023. Crédito: Mezcalent

Sin embargo, y a pesar del enorme éxito, el también bailarín estadounidense estaría listo para tomarse un receso en su carrera con la finalidad de pasar más tiempo con su familia.

¿Ryan Gosling se retira de la actuación?

A través de una entrevista concedida al medio Variety, el intérprete de “The Notebook” hizo una retrospección a su carrera entera a través de sus humildes inicios así como su salto al estrellato a través de diversas cintas.

Sin embargo, y debido al arrollador éxito conseguido a través de los años, Gosling tuvo que hacer una pausa para estar con su familia y centrarse en la paternidad, algo que desea repetir en algún momento de su extensa carrera.

No sé cuánto tiempo voy a tener y no quiero gastarlo en el lugar equivocado. Sé que no lo gastaré en el lugar equivocado si estoy con mi familia.

“Barbie” se prepara para los Oscar

A pesar del gran éxito de “Barbie”, cabe recalcar que la exclusión de Margot Robbie y Greta Gerwig de las nominaciones del Oscar, ocasionaron una gran cantidad de críticas y comentarios, de diversos activistas, personalidades del espectáculo y la política, que mencionaban la injusticia de dejar fuera a las principales protagonistas del éxito de la cinta.

Margot Robbie declaró que lo más importante de Barbie fue su gran éxito. Crédito: Mezcalent

Incluso, el mismo Gosling se pronunció al respecto y publicó una carta en donde señaló sentirse honrado por ser nominado a los premios de la Academia, pero lamentaba profundamente que su compañera de reparto y directora fueran “olvidadas”. A Gosling también se unió América Ferrara, nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por “Barbie”, quien señaló e hizo evidente su molestia por la exclusión de sus compañeras.

A pesar de lo anterior, la misma Margot Robbie minimizó el hecho y declaró, en recientes días, que lo más importante para “Barbie” fue su gran éxito en la taquilla así como el impacto cultural que tuvo desde su estreno.

