Daniella Navarro habla de su regreso a las telenovelas, cuando termine “Hoy Día Bailamos”

Daniella Navarro, concursante de la competencia “Hoy Día Bailamos” que lleva a cabo el matutino de “Hoy Día” (Telemundo), apuesta por el ganador de “La Casa de los Famosos” y asegura que este año será su regreso a las telenovelas.

¿Por qué aceptaste el reto de “Hoy Día Bailamos”?

Lo acepté porque amo bailar, y no lo sé hacer bien, entonces dije lo voy a hacer a ver qué tal se me da, y además aquí no estoy encerrada.

Tú que ganaste «La Casa de los Famosos», ¿quién crees que ganará esta nueva temporada, por quién apuestas?

Lupillo (Rivera), Gregorio (Pernía), que es mi “Gallo”, que quiero y que adoro, pero yo creo que la presión de sus hijos va a hacer estragos.

¿Qué planes tienes después de la competencia?

Bueno ,vamos pedacito por pedacito. Regresamos a las telenovelas, que es lo mío, que es lo que me gusta con el favor de Dios y por ahorita vamos a ver cuántas semanas aguantamos en este baile y después que terminemos el baile nos vamos a hacer lo que soy: televisión, series.

¿Qué tipo de papeles te gusta interpretar?

A mí me encanta interpretar el que me pongan. Yo soy dramática, amo el drama, amo ser villana, las villanas nos divertimos más, pero el que me pongan. Yo soy una intérprete, a mí lo que me pongas a interpretar yo lo voy a hacer con todo el amor y cariño.

¿Qué nos puedes adelantar de los proyectos que tienes en puerta?

¡Wow! No puedo decir todavía mucho porque tampoco sé todavía mucho. Mi agencia es la que sabe, estamos esperando para ver cómo van los pasitos referente a esto, pero uno de los proyectos que voy a hacer trata con casos como el inmigrante, la gente que salimos y todo lo que tiene que pasar, y otro es la vida misteriosa de las mujeres; entonces vamos a ver.

