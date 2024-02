Leslie Gallardo tras su salida de ‘LCDLF4’ le dio con todo a Thalí García: “No te quiero volver a ver”

Leslie Gallardo agradeció a sus seguidores por el apoyo y cariño que le dieron durante las últimas dos semanas en ‘La Casa de los Famosos 4′. Aseguró que se siente muy contenta con la experiencia y que aprendió mucho de esta oportunidad. Sin embargo, la novia de Emilio Osorio destacó que las cosas con Thalía García terminaron muy mal.

“Thalí García, no te quiero volver a ver nunca y cuando te vea no esperes un saludo de mi parte porque no lo vas a recibir. Digamos que no quiero volver a ver a Thalí porque en lo personal es una persona que no me cae bien, no me parece una persona sincera, no me parece una persona real y mucho menos me parece una persona que esté demostrando realmente quién es allá adentro. Denle unas 3 semanitas más y se le termina de caer la careta que trae”, dijo en el mencionado reality show.

La segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos 4’ dijo que Thalí García no es de su agrado. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

Sin embargo, se tomó unos segundos frente a las cámaras de Telemundo para decir: “Tengo muchos sentimientos encontrados. Les quiero agradecer a todo mi público porque yo fui la persona que pidió estar aquí sentada… Es una experiencia maravillosa, pero en definitiva, si ustedes me dejaban una semana más iba a arrancarle los pelos a alguien, así que estoy feliz de estar aquí sentada, tranquila y muy orgullosa de mí misma”.

“Lo que sucedió es que esto es muchísimo más fuerte de lo que esperé. Estoy priorizando mi salud mental, mi felicidad y estoy priorizando qué es lo que yo quiero hacer fuera de aquí. Creo que estoy muy orgullosa de haber tenido este acto heroico hacia mí misma, de ser egoísta con mi felicidad, cosa que nunca había hecho en la vida”, agregó.

Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio, explicó que ante cualquier situación primero será su salud. / Foto: Mezcalent.

Gallardo resaltó que aunque la competencia fue complicada, se lleva muchos buenos recuerdos y amistades de su paso por ‘La Casa de los Famosos’. Agradece la oportunidad de haber formado parte del programa y espera seguir creciendo en su carrera artística.

“Me pasó lo que me tenía que pasar, viví lo que tenía que vivir, estuve donde tenía que estar y dije lo que tenía que decir. ¿Saben qué hubiera sido lo malo? Que yo me hubiera quedado con algo y que no hubiera dicho lo que yo pensaba, pero como desde el día 1 fui transparente, sincera y directa, me voy tranquila y con la cara en alto”, añadió.

