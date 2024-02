¿Nicki Nicole tiene planes de hijos con Peso Pluma? 

La cantante argentina Nicki Nicole fue entrevistada por la prensa acerca de varios aspectos de su vida, incluyendo la mediática relación que tiene con el mexicano Peso Pluma.

En una entrevista en Los Ángeles con ‘El Gordo y la Flaca’, la famosa respondió varias de las inquietudes que le hicieron, incluyendo si quiere tener hijos con el intérprete de ‘Ella Baila Sola’.

Ante la duda de si hay planes de bebés próximamente, la artista dijo que no: “Somos muy jóvenes, pero obviamente que en algún momento será”.

Nicki Nicole y Peso Pluma, ¿con planes de embarazo?

Nicki Nicole comentó que lo que sí están planeando es el Día de San Valentín, el primero que pasarán juntos, pero que se complica por las agendas tan complicadas que tienen. “El problema son las fechas, pero obviamente que me encantaría pasarlo con él”.

Otra de las preguntas que hizo la reportera del show de entretenimiento fue acerca del comportamiento que tuvo Peso Pluma con un fan que lo tocó y él le lanzó agua para mostrar su incomodidad.

La argentina, cuando le hablaron de esto, indicó: “Yo no vi eso, yo siempre que lo veo a él es un amor con los fans, con la gente. Sí sé que a veces es un poco tímido y a veces es difícil”, comentó.

En este sentido, añadió: “En lo personal, siempre que la gente se me acerca con respeto, yo la trato igual con respeto, obvio a veces me da un poco de nervios porque es alguien que capaz esté nervioso y me pone nerviosa a mí, pero siempre con mucho cariño y amor, la verdad”.

En el reportaje de ‘El Gordo y la Flaca’ explicaron que el cantante de corridos tumbados llegó a recoger a su novia en una lujosa camioneta y, aunque no la ayudó a subir las maletas, sí se mostró con una actitud cariñosa hacia la joven.

La pareja se ha convertido en una de las más seguidas en el espectáculo en la actualidad, debido a la fama que tiene el mexicano. Por eso, en cada aparición que tienen juntos, bien sea en un concierto o alfombra roja, se convierten en parte de lo más comentado.

Sigue leyendo:

· Premios Grammy 2024: los mejores looks de las estrellas en la alfombra roja

· Cómo ver en vivo los Grammy 2024 y a qué hora comienza la ceremonia

· Grammy 2024: Conoce el lugar donde se concentrarán las estrellas de la música