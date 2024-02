Thalía divide opiniones entre sus seguidores al anunciar el lanzamiento de nueva música

El regreso de Thalía a la escena musical sigue dando de qué hablar. Y es que luego de que la mexicana estrenara su más reciente tema, “Choro”, el cual fue duramente criticado por sus seguidores y no tan seguidores al mencionar que se trata de una “mala” canción en los llamados “corridos tumbados”, la cantante ha vuelto a levantar polémica por su reciente anuncio que parece indicar que seguirá dentro de este subgénero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “A Quien Le Importa” reveló una serie de fotografías en donde se le ve posando y luciendo diversas prendas relacionadas con los corridos tumbados: botas, escote, entre otros.

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de la reciente publicación de la también actriz fue la frase que acompañó junto a sus fotografías: “Entrando a la semana en modo (emojis) SE VIENEN COSITAS (emojis)”. En el mismo mensaje, también colocó los hashtags “NewMusic” y “Soon”, lo que deja en claro que la mexicana se prepara para lanzar nueva música.

¿Qué dijeron los fanáticos de Thalía con su anuncio?

Luego de la publicación de las fotografías, seguidores, y no tan seguidores, de la cantante se dividieron en dos bandos: aquellos que mostraron felicidad y emoción por escuchar lo nuevo de Thalía, y los que arremetieron contra la artista.

Sin embargo, y a pesar de ser notorio el apoyo que recibió la intérprete de “Amor a la Mexicana”, lo cierto es que fueron más las personas que “pidieron” a la cantante que regresara al pop luego de su fallido intento de ingresar a los corridos tumbados con “Choro”.

Cabe recordar que esta misma canción fue señalada de ser una mala copia de la canción de Shakira y Fuerza Regida, “El Jefe”, un tema enclaustrado en los corridos tumbados que contó con gran impacto y éxito.

En los comentarios vertidos en la publicación, también destacan aquellos en donde los fanáticos comentan que la “música bélica” no es de su agrado, por lo que instan a Thalía a “mejor no sacar nada”. Hasta el momento, y luego de la publicación, Thalía no ha dicho o emitido algún otro comentario, por lo que se espera que en las siguientes semanas veamos la nueva música mexicana.

Thalía estrenó en 2023 el tema “Choro”. Crédito: Mezcalent

Miley Cyrus es comparada con Thalía

A pesar de no participar o desfilar durante la más reciente entrega de los Grammy, Thalía se colocó en boca de todos, en recientes días, por la comparación que se hizo de un antiguo baile suyo con la actuación de la estadounidense Miley Cyrus.

En dichos videos, se señaló el gran parecido que tuvo, tanto físicamente como en su actuación, Miley Cyrus, durante la interpretación del tema “Flowers”, con un viejo clip en donde la mexicana cantó el tema homónimo de la telenovela “María Mercedes”.

