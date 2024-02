Alicia Machado llega a ‘La Mesa Caliente’ como conductora invitada y el público hace un reclamo 

La actriz venezolana Alicia Machado estuvo esta semana como conductora invitada de ‘La Mesa Caliente’, programa de la cadena Telemundo. Esto para suplir a la actriz cubana Aylín Mujica.

En el show de televisión, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ha tenido un desempeño que ha gustado a muchos seguidores del espacio de entretenimiento, en el que presentan noticias de actualidad y del espectáculo.

En las redes sociales de ‘La Mesa Caliente’ han sido muchos los mensajes positivos que han dejado para la Miss Universo 1996, pero también hay quienes reclaman que no dejan hablar a la ex reina de belleza.

Entre los comentarios que se han leído están: “Me encanta que esté de nuevo Alicia, pero déjenla hablar”, “Hablan todas a la vez, atormentan”, “Muy bueno el segmento, Alicia hermosa”; “Dejen hablar a su invitada, por favor, ustedes ya tienen lugar, pero ella (Alicia), hoy es su día”.

Alicia Machado en Telemundo

La venezolana se ha visto últimamente en varios programas de la cadena estadounidense para hablar de los proyectos que tiene en su vida y también para revelar que terminó su relación con Christian Estrada.

“Aprovecho el programa para decirles que no tengo ninguna relación con él, no tengo nada malo ni bueno que decirles lamentablemente, pero bueno, pasan cosas. Yo estoy feliz. Es la mejor decisión que he tomado, creo que no debí darle ninguna oportunidad en su momento, y nada, le deseo lo mejor”, comentó en enero en el show ‘Pica y Se Extiende’.

Además de esto, habló de ‘La Casa de los Famosos 4’ y explicó quién le gustaría que ganara esta edición: “Yo creo que esta edición, estoy casi convencida y me atrevo a asegurarlo en ‘Pica y Se Extiende’ en el primer programa y en cuatro meses me vuelven a poner esta grabación: esta edición la va a ganar un hombre. Tiene que ganarla un hombre porque yo creo que es hora de darle un voto de confianza a los hombres, que muestren también lo mejor de sí. Mis gallos son Gregorio Pernía, mi hermano y es un gran padre, es un buen hombre y decente. Cuidado con Adame, me cae muy bien, soy team Adame”.

