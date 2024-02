Evelyn Beltrán envía fuerte mensaje tras Adamari López hablar de la presunta ruptura de Toni Costa

Desde que Evelyn Beltrán reactivó su cuenta de Instagram, no han dejado de salir especulaciones sobre su relación sentimental con Toni Costa. Recordemos que ella borró todas las fotos y videos que tenía con él en la mencionada plataforma. A su vez, se han estado registrando rumores de una presunta ruptura amorosa, pero hasta la fecha las partes involucradas no han confirmado lo que para algunos es un hecho.

Sin embargo, este viernes ella compartió dos historias en la red social de la camarita, y es que de manera contundente habría respondido al nuevo segmento que estrenó Adamari López y Chiquibaby en su pódcast transmitido a través de YouTube.

En la primera imagen, Evelyn escribió: “Jamás le des el poder a alguien que es infeliz de quitarte tu paz. Dios bendiga tu alma“.

Sin embargo, parece ser que no fue lo suficientemente directa y agregó otra con lo siguiente: “Esas personas odian verte feliz y triunfando en la vida. Aunque ellos lo tengan todo porque son tan ricos que lo único que tienen es dinero. Feliz viernes”. A su vez, Beltrán comentó que decidió llevar algunos aspectos de su vida un poco más privados.

¿Qué fue lo que dijo Adamari López?

El comentario de López surgió por una visita que ella realizó a ‘La Mesa Caliente’ hace tiempo y es que le llegaron a preguntar por la vida sentimental del padre de su pequeña Alaïa, pero parece que ella para ese momento no lo tenía muy claro, así como tampoco sabía si la niña estaba viendo el programa.

“Una vez estuve en el programa de La mesa caliente, cuando estaban ellos de estreno, y me preguntaron sobre Toni, era una pregunta que tenía que ver con una pareja que Toni tenía o que tiene, no sé. En definitiva, la niña estaba viendo el programa de televisión y no sabía si tenía o no tenía pareja, entonces era como una pregunta incómoda“, mencionó en el espacio que comparte con su comadre.

