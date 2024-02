Héctor Sandarti se emociona tras anunciar su regreso a la televisión: “Ahí nos vemos”

Héctor Sandarti se mantuvo durante unos meses alejado de la pantalla chica, pero la espera ha finalizado porque a través de cuenta personal de Instagram se tomó el tiempo de anunciar que es hora de regresar, pero alejado de ‘La Casa de los Famosos’ como a muchos les encantaría verlo.

Será desde el 28 de febrero cuando podrán continuar viendo a Sandarti, pero esta vez desde un canal de televisión de su país natal, al tiempo que se trata de la segunda temporada de ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Sin embargo, algunos creen que todo esto es nuevo, pero no y te decimos el motivo.

“El programa de concursos No. 1 en el mundo regresa a la TV de Guatemala. @qqsmgt segunda temporada inicia este 28 de febrero. Nuevos participantes chapines listos para ganar mucho dinero. Ahí nos vemos”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

El guatemalteco siempre se ha mostrado muy activo a través de las redes sociales y fue ahí cuando contó que a mediados del año pasado le tocó tomar sus maletas y viajar a la nación que lo vio nacer porque tuvo que asumir un nuevo reto profesional, y sí, se trata del mismo programa, pero en su primera temporada.

Además, llegó a compartir algunas fotos con el equipo de producción. A su vez, no fue lo único porque en noviembre de 2023 subió un video en el que reveló que se encontraba grabando la segunda temporada que será estrenada este mes y donde los concursantes ponen a prueba sus conocimientos.

“Yo no lo veré, pero me encanta que le hayan dado un nuevo programa a Sandarti porque él es magnífico”, “Regresa a la casa de los famosos, haces mucha falta, nada personal con Nacho, pero no es lo mismo”, “No seguiste en La Casa de los famosos porque estás en otro programa”, “Telemundo se perdió un gran presentador! Todavía tenía la esperanza de verte”, “A lo mejor no le renovaron contrato por falta de dinero por lo que estaba pidiendo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

