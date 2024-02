La contundente opinión de Mayeli Alonso acerca de su ex esposo Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’

La empresaria mexicana Mayeli Alonso habló en su cuenta en Instagram de su ex esposo Lupillo Rivera, quien participa en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, en su cuarta edición.

En una reciente transmisión que hizo, opinó acerca de los recientes hechos que han ocurrido en el programa de telerrealidad.

“Esto es muy personal mi opinión, siento que a Lupillo lo están arrastrando varias personas de su equipo, a un ambiente muy tóxico, cuando en realidad él no es así, no le gusta nada de chismes, estar en situaciones que muchas veces las mujeres ponen a los hombres. No me gusta la manipulación también que se está generando en la casa con ciertas cosas”.

En su declaración, afirmó: “No tengo que hablar mucho de eso, pero ustedes saben a qué me refiero, ustedes me entienden, chicas, no sé si me estoy dando a explicar”.

Mayeli Alonso indicó que su ex tiene muchas probabilidades de ganar, pero explicó cómo se daría esto: “Si se aleja del ambiente tóxico en el que está ahorita envuelto porque se van a acordar de mi que los retos van a ser más intensos y no por él sino por otras personas”.

Aunque Mayeli Alonso no mencionó a nadie, algunos usuarios en las redes sociales consideraron que el mensaje fue por la cercanía que Lupillo Rivera ha tenido en los últimos días con Thali García.

“Dice la verdad, está manipulado, ya es Thali la que le dice qué hacer”, “Tiene toa la razón, Thali lo está llevando a un mundo de puro chisme y quejadera”, “Claro, Lupillo está siendo manipulado por Thali”, dijeron algunos usuarios.

Otros comentaron: “Mi Mayeli tiene toda la razón. Nadie lo conoce como ella. 15 años juntos”, “Perfectamente, te entiendo. Ojalá y Lupillo se retire pronto de la nefasta situación”, “Lupillo no es un niño y sabe muy bien lo que está haciendo y es un muy bien líder en el cuarto Tierra, él es el que está organizando todo”.

Lupillo Rivera, desde que fue anunciado como participante de ‘La Casa de los Famosos’ llamó la atención, debido a la mediática vida que ha tenido. Dentro del programa de telerrealidad ha tenido una destacada participación que muchos han seguido de cerca.

