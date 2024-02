Lupillo Rivera dice que no está cómodo durmiendo con Maripily Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’

Desde antes del estreno de ‘La Casa de los Famosos 4’ se vio a Maripily Rivera intentar acercarse al cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera, quien es su compañero de habitación en el cuarto Tierra del reality show de la cadena Telemundo.

Sin embargo, al artista se le ha visto algo incómodo, ya que no ve a la actriz puertorriqueña como una pareja, por eso se le ha hecho difícil cuando hay insinuaciones por parte de ella.

La situación se ha tornado tan incómoda para él que recientemente, en una conversación con Thali García, afirmó que no está tan a gusto durmiendo al lado de su compañera.

Lupillo no está cómodo con Maripily Rivera

Lupillo ya no quiere dormir junto a Maripily #LCDLF4 pic.twitter.com/cJgiC23sPd — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 2, 2024

“Siento que se enoja es por el rechazo”, comentó la actriz mexicana a su compañero de habitación. Además, le indicó que debería hablarlo con Maripily para quedar como un caballero y no herir a su compañera. “Yo, yo, Thali, si hubiese pasado por esa prueba y me hubiesen dicho ‘oye, duerme con’, yo no podría”.

La famosa le indicó que para ella la cama es muy íntima y que dormir con alguien no es tan fácil.

“Si tú realmente te sientes que no quieres porque no descansas igual, o te sientes cómodo, creo que tienes todo el derecho de decirlo sin que eso te convierta a ti en un monstruo”, le aconsejó.

Además, explicó que lo ideal es que lo haga aparte, pues las mujeres son más sensibles y puede herirla.

“Voy a esperar unos diítas para que se le quite su situación y ya se lo digo”, adelantó Lupillo Rivera para explicar que no está cómodo durmiendo de esta manera.

Esta no es la primera vez que el hermano de Jenni Rivera comenta que no está buscando el amor de la boricua, pues aunque la admira, no se siente preparado para un romance con alguien.

Además de esto, ha afirmado que por respeto a sus hijos, quienes ven el programa, no le gustaría mostrarse en este plan.

El público ha reaccionado a estas declaraciones del cantante, pues consideran que la principal culpable de esto es la producción, por ponerlos a dormir cerca desde el primer día.

“Producción es la culpable, pasó el dilema y no ayudaron a Lupillo a quitarse de encima a esa mujer”, “Pues que sea hombre y se lo diga de frente, que lo que está demostrando es que es un poco hombre, hablando de las mujeres”, escribieron algunos usuarios.

