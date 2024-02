Lucho Borrego habla sin “miedo” ni “pena” de su diagnóstico: “Yo soy un tipo neurótico”

Lucho Borrego es conocido por su estilo cercano y amigable, lo que le ha permitido ganarse el cariño de su público. Su trayectoria en el mundo del entretenimiento y la televisión le ha brindado la experiencia necesaria para mantener a los televidentes enganchados a sus contenidos. Sin embargo, esta vez se abrió y le contó más de su vida a la venezolana María Alejandra Requena.

“… soy diagnosticado como obsesivo-compulsivo… Yo soy un tipo neurótico, soy un tipo que lleva al extremo la organización, el ajuste, cuando tengo una meta no me salgo de ahí, si algo se me atraviesa se me descompone el día. Pero soy tan consciente de eso que cuando viene un cambio intempestivo, me adapto fácil, es paradójico”, comenzó diciéndole a la presentadora.

“Ahora no me da miedo ni pena decirlo porque cuando uno habla de enfermedades mentales se tiende a pensar, ‘uy, el loquito ese’, ‘cuidado con esa persona’. Son cosas que he guardado dentro de mí durante más de 20 años de mi vida… Si vamos a una terapia es porque queremos estar bien”, añadió durante la conversación.

Borrego también se ha destacado por su apoyo a las causas sociales, especialmente en la comunidad hispana. Es reconocido por su compromiso en la lucha contra el racismo y la discriminación, así como por promover la inclusión y la diversidad, aunque esta vez dejó a más de uno sorprendido tras hablar de su condición.

Lucho Borrego mencionó que para él era algo complicado de hablar públicamente. / Foto: Mezcalent.

“Mi mamá me decía ayer, ‘tu papá era una persona tremendamente depresiva y tuvo que lidiar toda la vida con eso, pero no sabíamos cómo manejarlo… En mi caso, uno de los momentos más determinantes de mi vida fue cuando me di cuenta que existía un desorden químico, bueno, uno no se da cuenta, pero sabe que hay algo que está mal… Existía como una tristeza profunda, algo que no sabía interpretar y física y anatómicamente comenzaron a haber escuelas”, le dijo a Requena.

A su vez, no pudo ignorar la situación que vivió su progenitor y lo que a él le tocó enfrentar: “Fui diagnosticado con ansiedad, con depresión, algo a lo que 20 años después se está dando visibilidad y luz. Yo lo tuve en el clóset durante 18 años porque hasta ahora es que se está hablando de esto”.

Lucho Borrego expresó que trabaja todos los días en estar bien con él mismo. / Foto: Mezcalent.

“Yo quiero ser bueno conmigo mismo y proyectar esa misma bondad para los que me rodean”, añadió.

