Maripily Rivera sacude ‘La Casa de los Famosos 4’ con otra fuerte discusión

El beso entre Maripily y Lupillo Rivera ocurrió durante un reto en el que los concursantes debían realizar distintas acciones atrevidas en ‘La Casa de los Famosos 4‘. El momento fue muy comentado en las redes sociales, ya que ambos son personalidades conocidas y pertenecen a familias famosas en Puerto Rico y México.

Hasta el momento es lo más controversial que ha hecho la boricua en los últimos días, aunque ahora protagonizó una nueva pelea, pero esta vez no fue con Thalí García, todo lo contrario porque resulta que el percance se registró con Alfredo Adame.

La situación se registró por las inconformidades de algunos de los famosos, pues querían ver quiénes estaban de acuerdo y los que no por el hecho de estar agarrando cualquier alimento de la nevera, mientras otros permanecen dormidos o sencillamente acostados.

Alfredo Adame considera que es primordial hablar de la comida. / Foto: Mezcalent.

A su vez, Adame dijo: “Levanten la mano el que quiera que se debate esto ahorita”, a lo que ella le contestó: “Ahora se tiene que hacer”. A su vez, el actor se mostró incómodo y agregó: “No se tiene que hacer nada, porque nosotros no los obedecemos a ustedes”.

La concursante desde el inicio de la competencia se ha visto muy autoritaria y expresó que: “No son los presidentes de la casa. Aquí no grites porque no te lo vamos a permitir”. Además, Rivera volvió a intervenir: “A esto era que no quería que llegara, a esto”.

¿Qué opinaba Maripily Rivera antes de conocer a Alfredo Adame?

“Estoy contenta (por) conocerlo a él y a mis otros compañeros. Me parece un hombre muy divertido y va a dar mucho de qué hablar“, comenzó diciendo en exclusiva para People en Español.

Alfredo Adame de manera constante protagoniza escándalos con sus colegas. / Foto: Mezcalent.

Desde que ella se enteró de que compartiría en la misma casa con el actor, pues no pudo evitar exteriorizar su alegría por lo que podría ocurrir: “(Alfredo) tiene una energía muy linda, eso es lo único que puedo opinar de él. Estoy loca por conocerlo y que empiece esta aventura”.

