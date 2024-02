Novia reveló mensajes de infidelidad de su pareja en su boda

Organizar una boda puede llegar a ser sumamente estresante para los novios, ya que en esos meses previos se viven todo tipo de emociones, desde mucha felicidad hasta gran cantidad de nervios y de estrés que pueden hacer que el mejor día de tu vida se convierta en el peor.

Eso fue lo que le ocurrió a una novia, identificada únicamente como Casey, quien en un artículo para la revista Body+Soul, reveló cómo es que se armó de valor para revelar la infidelidad de su prometido, justamente cuando se encontraban ya en el altar.

Resulta ser que esta novia, como cualquier otra, estaba contando los días para casarse con Alex, su novio desde hacía 6 años. La mujer disfrutaba de su última noche de soltera, tomando unas copas con sus amigos, cuando de repente, su teléfono comenzó a sonar.

Casey descubrió que alguien le había mandado un mensaje; ella pensaba que podía tratarse de alguien que le estaba deseando lo mejor en la nueva vida que estaba por iniciar; sin embargo, se llevó una amarga sorpresa al descubrir que se trataban de una serie de capturas de pantalla, acompañados por el siguiente mensaje: “No me casaría con él. ¿Y tú?”.

Las capturas de pantalla eran de textos comprometedores enviados por su novio a otras mujeres, lo cual la dejó altamente sorprendida y se puso a llorar.

“Mis hijas insistieron en que lo llamara inmediatamente y cancelara la boda. Pero amaba a Alex. Quería casarme con él al siguiente día. Estaba demasiado conmocionada y triste para enojarme. No lo llamé. Finalmente, intentamos irnos a la cama. No pegué ojo y cuando finalmente amaneció, desperté a las chicas y les dije mi decisión: iba a seguir adelante con la boda como estaba previsto, y lo desenmascararía en frente a nuestros amigos y familiares”, reveló la novia.

Casey se arregló y llegó a la tan esperada cita con Alex y ya en el altar, decidió intercambiar sus votos por la verdad que sorprendió a todos.

“Parece que Alex no es quien pensaba que era. Los amo a todos y, por más horrible que sea, me alegro de que estén aquí. Hoy no habrá una recepción de boda, sino que habrá una celebración de la honestidad, de encontrar el amor verdadero y de seguir tu corazón incluso cuando duele”, pronunció la novia, lo que provocó que Alex saliera rápidamente de la iglesia, sin dar mayor explicación y, por lo tanto, la boda no se celebró.

Pese al desconsuelo que sentía por lo que acababa de descubrir, la novia siguió adelante y celebró el banquete nupcial con sus seres queridos. “Ciertamente, no fue la boda que había planeado, pero hay que reconocer que fue una fiesta increíble”, sentenció.

Sigue leyendo:

* “No quiero condenar a mi familia a que vivan preocupados por mí”: Novia se arrepiente de casarse en plena boda

* Boda se vuelve viral por giro inesperado durante la celebración

* Descubren a novio siéndole infiel a su esposa en plena boda