“Cuando juega así es el mejor del mundo”: Ancelotti elogió el partido de Vinícius ante Girona

El Real Madrid goleó al Girona cuatro tantos por cero con una gran actuación del atacante brasileño Vinícius, autor del primer gol del partido.

“Vinícius ha hecho un partido top. Vinícius es muy importante. Cuando juega de esta manera, con este nivel y esta actitud, es el mejor del mundo”, dijo el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Y añadió: “Bellingham es el segundo mejor y el tercero Rodrygo. Cuarto, Kroos, Valverde, Camavinga… el partido de hoy es muy bueno. Estar en el banquillo del Real Madrid hoy está muy bien”.

Además, el técnico italiano valoró la comparativa de Bellingham con Zidane.

“Zidane tenía un nivel superior de calidad, pero Bellingham lo completa con llegada al área. El primer gol que ha hecho es un movimiento que pocos jugadores pueden hacer”, señaló.

Ancelotti explicó que el alemán Antonio Rüdiger, quien fue baja de última hora por una lesión en el muslo izquierdo, “se encuentra bien en la carrera normal, pero le cuesta un poco en los cambios de dirección”, por lo que no quisieron “arriesgar” y tampoco jugará el martes contra el RB Leipzig en ‘Champions’.

Además, explicó cómo se gestó el contar con Carvajal como central en lugar de algún canterano acostumbrado a jugar en dicha demarcación.

“Lo de Carvajal no se entrena. Él me ha dicho que le daba igual si jugar de central izquierdo o por la derecha. Le puse por la izquierda y pareció que había jugado 400 partidos ahí. A Carvajal no le tienes que enseñar nada, porque tiene todo”, dijo.

Carlo Ancelotti hablando con Rodrygo y Vinícius. / EFE :Daniel González.

Ancelotti: “Es el mejor partido de la temporada”

“Es el mejor partido de la temporada. Un partido completo en todos los aspectos, a nivel defensivo, manejo de la posesión, transiciones… lo hemos hecho bien. Un partido humilde. La emergencia ha aumentado el compromiso defensivo del equipo; hemos defendido bien todos y arriba hemos aprovechado nuestra calidad”, dijo en rueda de prensa.

“Ser humilde es que no te cuesta correr cuando no tienes el balón. Tengo un equipo con una calidad extraordinaria con balón. Y el sacrificio de todos ha sido total, incluídos de los que han marcado la diferencia. La humildad es esto”, añadió.

“Obviamente la calidad es lo más importante. Y si tu eres capaz de combinar la calidad con el compromiso y la actitud, eres capaz de sacar un partido de un nivel muy alto”, completó.

Un Ancelotti que quiso restarse importancia dentro del buen nivel de un Real Madrid con cinco puntos de ventaja sobre el Girona en el liderato de LaLiga.

“El planteamiento del partido fue bastante sencillo. Presión fuerte en campo rival cuando el portero tenía el balón, muchas veces hombre a hombre. Y en campo nuestro, muy pacientes, muy tranquilos, compactos, porque el Girona empuja mucho y bien con los laterales”, explicó sobre cómo preparó el encuentro.

