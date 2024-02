Yailin La Más Viral dijo que tiene planes de boda con Tekaski 6ix9ine

La cantante dominicana Yailin La Más Viral ha superado sus problemas con Tekashi 6ix9ine, pues tienen días sin protagonizar escándalos como los que se viralizaron en el pasado, debido a las peleas que tuvieron y las revelaciones que hicieron uno del otro.

Luego de que pasó este capítulo, que incluso llegó a preocupar a muchos por la violencia que se vio en algunas imágenes, la pareja parece que se centró en seguir creciendo juntos como una familia y por eso la intérprete de ‘Chivirika’ ha anunciado que tienen planes de boda.

Durante una entrevista con Brea Frank, la famosa dio detalles de cómo han estado llevando su amorío luego de situaciones tan complicadas. “Yo sé que hemos pasado muchas cosas y seguimos aquí”.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine se casarán

Después de esto, afirmó que no descartan llevar su amorío a otro nivel este año: “Estamos pensando no, estamos planeando eso (una boda), yo quiero, no sé, dos más, una hembra y otro varón”.

En esta conversación, Yailin La Más Viral también le respondió a quienes la critican por el cuidado de su hija, debido a que se le ve en fiestas o en conciertos: “Yo no tengo que estar publicando si a mi bebé se le cambia el pañal, yo sé lo que se vive en mi casa, mi hija tiene su niñera, cuando ella se va a las 9 soy yo la que me hago responsable, mi niña está gorda, está saludable, tiene como 32 libras, nunca se ha enfermado”.

La ex de Anuel AA también se refirió a la relación que Cattleya lleva con su pareja actual, Daniel Hernández, nombre de pila del famoso rapero:

“Yo le digo, ven a cargarte y me dice que no, que Dani, duerme con Dani, todo es con Dani y ella quiere mucho a Dani y eso me hace sentir bien, ¿me entiendes? Porque yo sé que tengo una familia. Yo creé una familia”.

Los “colaboradores”, como se hacen llamar, han sido una relación bastante mediática, debido a que al inicio se mostraron bastante amorosos y con planes a futuro, hasta que de un momento a otro los problemas empezaron y además los difundieron en las redes sociales, generando así una gran controversia.

También estuvieron presos, en distintos momentos, por acusaciones de violencia, pero después de todo esto regresaron con su noviazgo.

