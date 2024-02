Lupillo Rivera dice en ‘La Casa de los Famosos 4’ que ha sido infiel a la mayoría de sus mujeres

Lupillo Rivera se ha convertido en uno de los más mediáticos en ‘La Casa de los Famosos 4’, pues cada una de sus confesiones hacen que la gente se interese en conocer más sobre la vida del cantante de música regional mexicana.

Una de las recientes revelaciones que hizo el hermano de Jenni Rivera fue acerca de las infidelidades que ha cometido que, según afirmó, ha ocurrido en la mayoría de las relaciones que ha tenido.

En el espacio que condujo La Bronca, Lupillo Rivera indicó: “Yo le he sido infiel a la mayoría de mis ex”.

Estas declaraciones, como era de esperarse, causaron todo tipo de comentarios en las redes sociales.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities se leyeron mensajes como: “Ay, Lupillo, esa cara de picarón”, “La cara de Maripily con lo que dijo Lupillo”, “Mayeli, por fin dijo la verdad Lupillo, de haberte sido infiel”.

Justamente Mayeli Alonso hace poco habló de la participación de su ex en el programa de telerrealidad y explicó que hay cosas del entorno de él que no le han gustado.

“Esto es muy personal mi opinión, siento que a Lupillo lo están arrastrando varias personas de su equipo, a un ambiente muy tóxico, cuando en realidad él no es así, no le gusta nada de chismes, estar en situaciones que muchas veces las mujeres ponen a los hombres. No me gusta la manipulación también que se está generando en la casa con ciertas cosas”, comentó.

“No tengo que hablar mucho de eso, pero ustedes saben a qué me refiero, ustedes me entienden, chicas, no sé si me estoy dando a explicar”, añadió.

La empresaria comentó que sí lo ve en la final, pero si deja de juntarse con algunos participantes que no mencionó: “Si se aleja del ambiente tóxico en el que está ahorita envuelto porque se van a acordar de mi que los retos van a ser más intensos y no por él sino por otras personas”.

Para muchos esta declaración fue para hablar de Thali García, debido a que se le ha visto cercana a Lupillo Rivera en las últimas semanas.

