Fernando Gago enfocado en vencer en la Champions Cup: “Nada está cerrado ante Forge”

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando Gago, se mostró enfocado en el partido que disputarán este martes en la vuelta contra el Forge FC correspondiente a la Concacaf Champions Cup que se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara para poder asegurar así su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Durante una conferencia de prensa el estratega argentino aseguró que será un partido complicado a pesar de terner una cómoda ventaja 3-1 en el partido de ida; asimismo consideró que no revelará el 11 titular hasta el último minuto posible para que sus rivales no puedan organizar un plan en base a los jugadores que saltarán al terreno de juego.

Por último, Fernando Gago consideró que es fundamental quitarse el marcador de la mente y salir a buscar la victoria de este partido para no verse afectados por el marcador global en caso de sufrir una posible derrota.

“Creo que lo dije después del partido anterior: acá no está nada cerrado. Mañana tenemos un partido muy difícil, donde si nosotros tenemos una ventaja, es cierto, porque el resultado ya está, tenemos que tratar de ampliarla, de mantenerla y tratar de buscar la clasificación. El error más grave que podemos cometer es pensar que la clasificación ya está, es un error muy grave. De nuestra parte no está ese pensamiento. El convencimiento y la forma de entrenar, de jugar el partido va a ser la misma ante todas”, expresó.

“Porque confío en ellos y porque creo que tienen condiciones para poder jugar en el primer equipo. Con respecto al equipo, todavía no tengo nada decidido, hasta que no se le diga a los jugadores. Eso se lo voy a decir mañana, más cerca del partido, pero todavía no tengo definido quién va a jugar y quién no”, agregó el entrenador argentino en sus declaraciones.

Para finalizar, el técnico de las CHivas Rayadas de Guadalajara destacó la buena racha que está viviendo el equipo actualmente al cosechar un total de cinco partidos en los que no han conocido la victoria dentro de la Liga MX y de los partidos correspondientes a la Concacaf, por lo que espera poder seguir ampliando ese marcador.

“Tampoco era una preocupación cuando el resultado no se daba en la primera jornada o en la segunda jornada, al contrario, es el convencimiento de lo que uno hace y lo que intenta y tratar de darle las herramientas a los chicos para que tengan mayor tiempo, mayor concepto para la hora de centrar y no solamente lo hacemos en los delanteros”, resaltó.

“Hay que trabajar la parte ofensiva también con los defensores, hay un montón de conceptos, esto es una cuestión de tiempo y de trabajo y a medida que vayan pasando los partidos, el equipo se ve que se siente mucho más cómodo y que está creciendo”, concluyó Gago.

