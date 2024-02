Justin Bieber habría rechazado actuar con Usher en el show del Super Bowl por no “sentirse preparado”

La revelación de Usher como la estrella protagonista del icónico show del medio tiempo del Super Bowl número 58, en la ciudad de Las Vegas, trajo consigo una de las dudas más grandes en el esperado concierto ¿Justin Bieber aparecería?

Cabe recordar que ambas estrellas mantienen una estrecha amistad desde los inicios de la carrera del intérprete de “Love Yourself”, algo que creció hasta la colaboración entre ambos artistas con el tema “Somebody To Love” en 2010.

Sin embargo, y tras la ausencia de Justin Bieber en el show de Usher, un gran número de teorías y rumores sobre la no aparición del canadiense comenzaron a inundar diversas redes sociales.

¿Por qué no apareció Justin Bieber con Usher?

De acuerdo con el medio especializado TMZ, Usher entabló conversaciones con Justin Bieber con la finalidad de que ambos formaran parte del tan esperado show del Super Bowl. Sin embargo, según lo revelado, esta “charla” fue meramente entre amigos, sin el involucramiento de intermediarios o representantes.

Horas antes del inicio de juego entre los Chiefs de Kansas City y los 49s de San Francisco, Justin Bieber fue visto en las gradas del estadio Allegiant Stadium, “sepultando” los deseos y anhelos de todos los asistentes.

Posterior al juego, y luego de la variedad de teorías que comenzaron a “inundar” las redes sociales, en donde se mencionaba incluso una enemistad entre las estrellas, el medio Page Six reveló que la razón por la que Bieber rechazó la invitación estaría relacionado con la “inactividad” del cantante.

De acuerdo con el medio, Bieber no se sentía preparado para volver a actuar en vivo tras su retiro temporal de la escena musical: “No hay rencor entre Usher y Justin. Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía”.

De igual manera, se reveló que Usher intentó persuadir al esposo de Hailey Bieber de actuar juntos, una acción que mostraría la historia que ambos comparten. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo del intérprete de “OMG”, Bieber decidió no participar en el show.

Cabe recordar que durante la gira de Bieber en 2022, este fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, un padecimiento causado por la infección del virus de la varicela-zóster que provoca una erupción dolorosa alrededor del oído, la cara o la boca.

A pesar de la ausencia de Justin Bieber, este apoyó a Usher a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde publicó una fotografía del acto final del show con el mensaje: Te amo hermano. Nadie puede cantar y bailar como tú. Te amo desde lo profundo de mi corazón. Solo tú”. Usher contó con la “colaboración” de grandes estrellas durante el show como Alicia Keys, H.E.R. y Lil Jon.

