Tráiler de “Deadpool and Wolverine” se convierte en el más visto de la historia en 24 horas

“Deadpool and Wolverine”, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, ha iniciado con el pie derecho su integración al Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que con apenas 24 horas del lanzamiento de su primer tráiler, el pasado 11 de febrero durante la celebración del Super Bowl número 58, este ha logrado batir el récord de “Spider-Man: No Way Home”.

De acuerdo con Disney, dueña de los derechos del personaje tras la adquisición de 20th Century Fox, el primer tráiler de la tercera cinta del “Mercenario Bocazas” obtuvo la asombrosa cifra de 365 millones de visitas totales.

Estos números convirtieron a “Deadpool and Wolverine” en el tráiler más visto en la historia tras 24 horas de su lanzamiento, dejando en segundo sitio a la tercera cinta de “Spider-Man”, la cual se quedó con 355.5 millones de visitas en 2021.

El Super Bowl ayudó a Deadpool a obtener el récord

A pesar del hype que Deadpool ha provocado en el actual fandom de Marvel, cabe resaltar que el impacto del Super Bowl también ayudó a que la cinta de Ryan Reynolds se convierta, desde ahora, en una de las más esperadas del año.

Y es que de acuerdo con datos oficiales, la edición número 58 obtuvo más de 123 millones de espectadores. De igual manera, no podemos dejar de mencionar la “ayuda” que tuvo el partido más importante de la temporada del NFL gracias a la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift.

Deadpool se prepara para reivindicar a Marvel

A estrenarse el 26 de julio de este año, “Deadpool and Wolverine” pretende ser la gran apuesta de Marvel para reivindicarse y regresar a lo más alto. Cabe recordar que durante el 2023, la Casa de las Ideas sufrió grandes pérdidas debido a los fracasos, tanto en taquilla como en crítica, de cintas como “Ant Man and The Wasp: Quantumania”, “The Marvels” así como la serie “Secret Invasion”.

Aunado a lo anterior, la baja de calidad en los anteriores productos provocó la reacción de los fanáticos de Marvel, quienes dieron la “espalda” al estudio.

Ryan Reynolds interpretará a Deadpool por tercera ocasión. Crédito: Mezcalent

Por lo anterior, la tercera cinta de Deadpool, la cual formará parte de la Saga de Multiverso, añadirá lo mejor del personaje al resto de cintas del UCM, además de traer de vuelta a uno de los actores más queridos de Marvel: Hugh Jackman como Wolverine.

La cinta también incluirá a viejos conocidos en la saga de Deadpool como Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, así como la añadidura de grandes actores como Emma Corrin y Matthew Macfayden.

