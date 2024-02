Danilo Carrera revela detalles de su nueva relación sentimental: “Estoy tan enamorado”

El ecuatoriano Danilo Carrera se mostró muy emocionado al hablar de su novia, a quien describió como una mujer maravillosa y especial. Aunque no reveló el nombre de su pareja, dejó claro que está muy feliz y enamorado. Además, aseguró que la relación sentimental está en buen camino y que ambos están disfrutando de su tiempo juntos.

“Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí. Es así, tal como yo, te hace bromas. Estoy tan contento, estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible, que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sean nuestras familias con esto, porque sí llega el momento en el que empiezan a meterse en la relación, a hablar”, le dijo a Alejandro Chabán tras haber terminado hace algún tiempo con Michelle Renaud.

“Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparazzearon, y si nos paparazzearon, está bien, no vamos a dejar de jugar en el mar, de meternos al mar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos, pero mientras podamos mantener lo nuestro como un secreto y como un nido super privado, lo vamos a mantener así”, agregó durante el pódcast del venezolano.

Danilo explicó que su novia es una persona muy especial y que está dispuesto a hacer todo lo posible por mantener su relación en buen estado. Deseó que el amor que sienten el uno por el otro siga creciendo y fortaleciéndose con el tiempo.

Danilo Carrera terminó su relación sentimental con Michelle Renaud en 2021. / Foto: Mezcalent.

“No voy a pasar Valentines con ella, voy a estar trabajando en Ecuador… Estamos muy alineados en muchas cosas, todo se fue dando, en ese momento en el que tú dices: ‘No, no quiero una relación y estoy soltero’. Llevaba yo ya un buen tiempo soltero y un tiempo así, enfocado mucho en mis cosas, sin salir, no salía con nadie… Y en eso conoces a una persona que dices: ‘Hay algo aquí, pero ella nunca me gustaría’ y sabes que del otro lado ella también estaba: ‘Nunca estaría contigo'”, agregó.

Con estas declaraciones, el actor dejó claro que está viviendo un gran momento en su vida personal y que tiene grandes expectativas para su relación. Sus seguidores se mostraron emocionados y felices por él, deseándole lo mejor en su nueva etapa como novio.

“Empiezas a conocerte y esta es una atracción con la que no puedes pelear, y es esta como química innegable… Me emociona mucho hablar del tema porque incluso sabiendo no nos decíamos nada y hasta que ya caes… robé un beso, entonces ya estaba todo hablado sin decir una palabra”, dijo sobre el momento cuando todo inició.

Sigue leyendo:

· Vanessa Lyon defendió a Danilo Carrera tras el ataque de Enrique Santos por hablar de Ricky Martin

· Ricky Martin habría mostrado interés en Danilo Carrera y este le dice: “No juego en esa liga”

· Danilo Carrera habla del supuesto embarazo de su ex Michelle Renaud y de la boda con Matías Novoa