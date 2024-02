Vanessa Lyon defendió a Danilo Carrera tras el ataque de Enrique Santos por hablar de Ricky Martin

Enrique Santos en días pasados habló de un tema que involucra a Danilo Carrera tras unas recientes declaraciones que el actor dio sobre Ricky Martin. Sin embargo, otras personalidades del mundo del entretenimiento también se han manifestado, pero a favor del ecuatoriano.

“Danilo Carrera (quizás inconscientemente) está alimentando creencias estereotipadas y negativas. Su comentario: ‘claro que (Ricky Martin) me sigue, YO SOY SU TARGET’ y admitir públicamente que rechazó conocerlo porque no juega ‘en esa liga’ es despectivo y alimenta el odio. Danilo, te invito al show para aclarar bro”, dijo el locutor de iHeart Radio en una publicación en Instagram.

Danilo Carrera no sintió interés en querer conocer al cantante Ricky Martin. / Foto: Mezcalent.

Vanessa Lyon, pareja sentimental de Carlos Calderón, comentó una publicación realizada en la cuenta oficial de People en Español, donde hicieron referencia a la reacción que tuvo Enrique. Por ello, la actriz aprovechó para defender a su colega.

“Qué tiene de malo? Es como si me dijeran: ‘Oye Ellen Degeneres se divorció, quiere conocerte. Ellen insiste que quiere conocerte’. ¿Qué pienso? Hey, ya sé que a ella le gustan las mujeres y obvio quiere conocerme porque se siente atraída a mí, pero soy heterosexual y no tengo interés en salir con alguien de mi mismo sexo, no voy a aceptarlo. Eso dice dos cosas de Danilo: no quiere darle expectativas a Ricky (eso muestra respeto a su tiempo), y también tiene claro que es heterosexual, y no porque sea Ricky va a cambiar eso. Muestra que a él la fama no lo compra”, dijo Vanessa.

¿Qué dijo Danilo Carrera de Ricky Martin?

“Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man”, comenzó diciendo Danilo en el pódcast de Morfi. Además, agregó lo siguiente: “Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo. Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga“.

Internautas reaccionan a las declaraciones de Danilo Carrera

“Danilo jamás llegarás a la cima por arrogante y soberbia”, “Enrique tienes que respetar las decisiones de otra persona que no tienen las mismas preferencias Danilo Carrera”, “Danilo carrera no tiene carrera, por eso vive del fulgor del pasado, de sus exs, y de la pantalla que pueda proporcionarle cualquier comentario”, “Cada quien está en su derecho de opinar lo que quiera”, “Desde cuando decir la verdad alimenta odio?”, “Ahora es pecado ser hetero? Ridículos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

