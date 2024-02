¿Es competencia ‘Griselda’ para ‘El Señor de los Cielos 9’? Los protagonistas responden

Para Itatí Cantoral debería llamarse “El Señor de los… hielos”.

“El Señor de los Cielos” estrenó anoche su novena temporada y los protagonistas, Rafael Amaya, Robinson Díaz y la nueva adición Itatí Cantoral, comparten anécdotas detrás de cámaras y opinan sobre si creen que la serie que encabeza Sofía Vergara, ‘Griselda’ (Netflix), es competencia de la suya.

¿Qué les parece “Griselda”; es competencia de “El Señor de los Cielos”?

“¡No, qué pasó!”, dice Robinson. “Yo creo que es otro animal, otra especie, ¿no?”, señala Amaya. “Es otra cosa, es en inglés…”, opina Itatí.

“Es otra cosa. Yo creo que Robinson aquí que ‘Griselda’ y Sofía, pues es colombiana también; yo creo que más bien él te podrá responder esa pregunta”.””Yo contesto, ¡gracias, gracias! A mí me parece que ‘El Señor de los Cielos’ le va a dar durísimo a ‘Griselda’. No se pierda ‘El Señor de los Cielos’ que es mucho mejor y lo digo porque ya… bueno, igual y no sé si somos competencia porque ellos están contando una historia, y ya nosotros somos historia, nosotros estamos contando una cosa. Ya somos muy poderosos, es una década”, opina Robinson.

“Y aparte es para todo el público, la estrenamos y es gratis, ahorita es gratis, y ‘Griselda Blanco’ tienes que meterte a Netflix y pagar”, dice Amaya.

Itatí, tú que te incorporas a la serie, ¿qué puedes compartir del detrás de cámaras?

Se llamaba “El Señor de los Hielos”, porque hacía todo un frío; en vez de ‘los cielos’ era de los ‘hielos’, porque yo tenía frío cada vez que iba a grabar.

“Era de los ‘senos’, porque le gustaban mucho las mujeres, ¡jajaja!”, ríe Amaya.

“Total que una de las anécdotas es que todas las mujeres salimos como, mira se ríe mi compañero, (apuntando a Amaya, quien no aguanta las risas)…

“Salimos como si estuviéramos en un clima de muchísimo calor y en realidad son temperaturas muy bajas porque nos tocó diciembre, noviembre en México y hubo un frente frío, y pues total que todas las actrices así super tapadas y ya. Cuando toca la escena, pues ya nos ves como si estuviéramos en la playa”.

Sigue Leyendo más de El Señor de los Cielos aquí.

· Julia Gama se inicia como actriz de Telemundo en ‘El Señor de los Cielos 9’

· Rafael Amaya admite que ha logrado mantenerse con la mente sana porque ha aprendido de sus errores

· “Se armó el bailongo”, dice el público ante el primer capítulo de El Señor de los Cielos 9