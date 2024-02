“Una mujer muy tonta”: Trump arremetió contra Mazi Pilip por perder el escaño de Nueva York

El expresidente Donald Trump arremetió el martes en la noche contra Mazi Pilip, la republicana que perdió el escaño a la Cámara de Representantes por Nueva York contra el demócrata Tom Suozzi, llamándola “una mujer muy tonta” luego de su derrota.

La republicana fue derrotada por Suozzi con un 53,9% de los votos frente 46,1% en las elecciones especiales en el tercer distrito de Nueva York para reemplazar al exrepresentante republicano George Santos, quien fuera expulsado de la Cámara por diversos escándalos.

Pilip, una judía de origen africano que sirvió en el ejército israelí y llegó a Estados Unidos en 2005 y estuvo inscrita en el Partido Demócrata durante varios años, durante la campaña marcó distancia con el expresidente Trump.

“Los republicanos simplemente no aprenden, pero ¿tal vez ella todavía era demócrata? Tengo una tasa de éxito de respaldo de casi el 99% en las primarias, y también una muy buena cifra en las elecciones generales, pero acabo de ver a esta mujer muy tonta, Mazi Melesa Pilip, postularse en una carrera en la que no me respaldó y trató de ‘traspasar la valla’, cuando fácilmente habría GANADO si hubiera entendido algo sobre la política MODERNA en Estados Unidos”, escribió el exmandatario en su red Truth Social.

De acuerdo con Trump, la derrota de Pilip tiene que ver con un voto castigo de sus adeptos MAGA, ante la falta de empatía con la candidata que eligió el Partido Republicano. Hay que recordar que en el año 2022 George Santos ganó este escaño abierto por 8 puntos de diferencia sobre su rival demócrata.

“MAGA, que es la mayoría del partido republicano, se quedó en casa, y siempre lo hará, a menos que se trate con el respeto que merece”, añadió Trump.

“Me quedé fuera de la carrera, ‘¡Quiero ser amado!’ denos un candidato real en el distrito para noviembre. ¡Suozzi, lo conozco bien, puede ser vencido fácilmente!”, enfatizó el magnate de Nueva York.

El futuro de Pilip

A pesar de la dura crítica de Trump a Pilip, desde el Partido Republicano manifestaron su apoyo a la ahora excandidata, destacando su futuro dentro del partido.

El Comité Nacional Republicano del Congreso calificó la carrera como “una batalla cuesta arriba” desde el principio y calificó a Pilip como una “luchadora con un futuro brillante dentro del Partido Republicano”.

“Joe Biden ganó este distrito por 8 puntos, los demócratas gastaron más que los republicanos dos a uno y nuestro oponente demócrata pasó décadas representando a estos neoyorquinos, pero aún así fue una pelea de perros. Los republicanos todavía tienen múltiples caminos para aumentar nuestra mayoría en noviembre“, dijo el presidente del NRCC, Richard Hudson, en un comunicado.

