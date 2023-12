Yuri usará vestidos que eran para Beyoncé, pero admite que no tiene el cuerpo de la famosa cantante

Yuri ya está más que lista para llevar su nueva gira de conciertos al Auditorio Nacional y revela que, dentro de las sorpresas que tiene preparadas para el público, se encuentra el vestuario que utilizará en el escenario.

En entrevista para “Ventaneando», la cantante reveló que se contactó con un diseñador internacional, quien originalmente realizó todos los vestuarios para Beyoncé, pero tal parece que al final la cantante cambió de opinión y ya no los quiso.

“Aquí está uno de estos trajes. Me encanta que este tipo de diseñadores pues tengan la confianza de darme la ropa porque yo no tengo ni el cuerpo ni la estatura ni el dinero de Beyoncé. A mí me encanta innovar y está hecho de un material que es muy ligero, no pesa nada y el casco es una chulada”, dijo Yuri.

Para finalizar, la intérprete del famoso éxito radial “Maldita Primavera”, reveló que el vestuario resultó muy costoso y que inclusive pagó en euros; sin embargo, asegura que no le importó pagar el precio con tal de poder ofrecerle a sus seguidores un espectáculo de calidad.

Yuri quiere ser la guía espiritual de Maribel Guardia

Por otra parte, vale recordar que la cantante mexicana lleva mucho tiempo dando de qué hablar por diversas razones. Meses atrás, por ejemplo, Yuri hizo ver que tanto ella como Maribel Guardia son mujeres de fe y, tras la trágica muerte de su hijo Julián Figueroa, a la intérprete mexicana le nació la intención de ayudar a la costarricense de manera especial.

En un breve encuentro con los medios, la intérprete de “La Maldita Primavera” afirmó que está dispuesta a encaminar a la costarricense para que, a través de la religión, pueda desprenderse poco a poco del dolor que siente por la partida de su retoño.

“Si ella me pidiera ser su guía espiritual, con gusto. Maribel conoce la iglesia, ha estado en nuestras reuniones en varias ocasiones y es una mujer muy espiritual. De verdad que sentimos muchísimo lo que pasó“, dijo Yuri.

Para finalizar, la cantante confesó que cuando se enteró de la muerte de Julián quedó en estado de shock y aseguró que admira la fortaleza con la que Maribel ha afrontado la situación, especialmente al haber hablado con la prensa.

Sigue Leyendo más de Yuri aquí:

· Ninel Conde, Yuri y Patricia Manterola tienen en común ser ‘mujeres indomables’

· Paty Cantú asegura que siempre se ha sentido parte de la comunidad LGBT+

· Canela.TV reúne en “Secretos de las Indomables” a: La Machado, Ninel, Zuleyka Rivera, Yuri, Amara “La Negra” y Paty Manterola