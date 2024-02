Agenda de eventos del 15 al 21 de febrero en NY

Salami Rose Joe Louis en Lincoln Center



La artista multimedia profundamente versátil Maylee Todd organiza este 15 de febrero desde las 7:30 p.m. una extraordinaria serie de eventos titulados Mujeres y artistas no binarios en la tecnología de enero a mayo de 2024. Estas actuaciones innovadoras iluminarán las intersecciones innovadoras de la música, la tecnología, la captura de movimiento, la performance y el arte digital mostrando una amplia gama de artistas talentosos que traspasan los límites de la creatividad y la tecnología.

Se presenta a Salami Rose Joe Louis, una productora multiinstrumentista de California que se inspira en el jazz, el soul, el hip-hop, el pop, Shuggie Otis, Captain Beefheart, Stereolab y R. Stevie Moore, creando una mezcla de ensueño experimental. sonidos con voces y teclas influenciadas por el jazz. A partir de sus estudios en ciencias planetarias, crea una experiencia única llena de sonidos inspirados en el espacio y acordes galácticos. (Entrada gratis) Informes:lincolncenter.org

Joel el Insuperable en concierto



Únase al tecladista José Alberto Sánchez, mejor conocido como Joel Insuperable. Nacido en Paterson, Nueva Jersey, Joel creció en San Francisco de Macorís, República Dominicana, donde su inclinación hacia la bachata y la música country dominicana. Como pianista, integró las bandas que acompañaron a artistas como Frank Reyes, Luis Vargas, Joe Veras y Renova; como cantante actuó con Urbanda. Joel ofrece el viernes 16 de febrero un espectáculo completamente diverso en el que interpreta baladas, merengues y bachatas; sus presentaciones en vivo cuentan con un amplio repertorio. La calidad musical, el sonido y, lo más importante, agradar al público, son su máxima prioridad. (Entrada gratis) Informes: lincolncenter.org

Taller de acuarela



Crédito: Cortesía

Anímese a participar en un taller íntimo de acuarela con el artista residente del Museo, Manny Vega. Este programa especial de creación artística está abierto a niños mayores de 10 años y sus familias. Se proporcionarán todos los materiales. No se necesita experiencia.

Los participantes escucharán a Vega sobre su asociación con la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) que llevó a su mosaico de cuatro piezas Sábado en el Ciento Diez (sábado en la calle 110) visto en la estación de metro #6 de la calle 110 en El Barrio. Inspirándose en el Sábado de Vega y otros artefactos de la colección del Museo de la Ciudad de Nueva York, los participantes trabajarán con Vega para crear acuarelas que representen sus propios vecindarios. Al final del programa, se invitará a los participantes a compartir sus obras de arte con el artista y otros participantes del programa. El espacio está limitado a 12 niños participantes. Fecha límite de inscripción: domingo 18 de febrero. Edades: niños mayores de 10 años y sus adultos. Informes: http://www.mcny.org/event/painting-city-manny-vega

Folklor haitiano

Crédito: Cortesía

Leyla McCalla, multiinstrumentista radicada en Nueva Orleans, nació en Queens, Nueva York, pero se ha inspirado en gran medida en la música folclórica del sur de Estados Unidos y en su herencia haitiana. McCalla, de formación clásica, llamó la atención del público por primera vez como miembro de la banda de cuerda tradicional The Carolina Chocolate Drops y como miembro fundador del supergrupo femenino negro, Our Native Daughters (Rhiannon Giddens, Allison Russell, Amythyst Kiah). Su álbum solista más reciente, Breaking the Thermometer de 2022, explora el Haití de la juventud de sus padres a través de la lente de los sonidos indígenas de la isla y la saga de la emisora ​​independiente pionera Radio Haití. La artista brindará este viernes 16 de febrero un show desdelas 7:00 p.pm y el sábado desde las 11:00 a.m. Informes: lincolncenter.org

Carlos Mata en concierto



Para celebrar el Día de los enamorados a puro ritmo romántico el cantante venezolano Carlos Mata dará unshow exclusivo el viernes 16 de febrero en en Los Altos restaurant, (147 Westfield Ave W. Roselle Park, NJ) y los asistentes podrán compartir con uno de los principales artistas que marcaron toda una época de las baladas en las décadas de los 80 y 90. Con inolvidables canciones como Déjame intentar, Presiento, Dónde está ese amor, Que por qué te Quiero, Mata hará un recorrido de toda su trayectoria musical que lo llevó por innumerables escenarios internacionales. Informes: 201 667-8803 o tickeri.com

Festival Paco de Lucía



Cortesía

En el marco del Festival Paco de Lucía, el Instituto Cervantes Nueva York realizará el miércoles 21 de febrero desde las 6:00 p.m. la presentación del libro El enigma Paco de Lucía de César Suárez. El autor hablará de la obra que es una biografía de “uno de los mayores genios de la música española de todos los tiempos”. Le acompañarán la hija y el hijo de Paco de Lucía, Casilda y Curro Sánchez, y su sobrino Antonio Sánchez. También habrá un concierto denominado “Maestros vs. Jóvenes Promesas”. En este evento, los consagrados artistas Antonio Serrano, Antonio Sánchez y Javier Valdunciel estarán acompañados por los becados del Máster en Interpretación Flamenca del Centro Superior Música Creativa de Madrid, que será tutorizado personalmente por ellos. Informes: cultura.cervantes.es

Ballet hispánico de aniversario

Cortesía Erin Baiano

Ballet Hispánico, la organización cultural latina más grande del país y uno de los tesoros culturales de Estados Unidos, presenta una noche de obras históricas y nuevas que testimonian la vitalidad y diversidad de las culturas latinas en The 92nd Street Y, Nueva York, 1395 Lexington Ave, Nueva York el 21 de febrero de 2024 a las 7:30 p.m. Los boletos comienzan en $30. El Ballet Hispánico celebra el catalizador que es 92NY para los coreógrafos de danza moderna con piezas clásicas como una reescenificación de la electrizante Recuerdo de Campo Amor de Talley Beatty, la Línea Recta inmersa en el flamenco de Annabelle López Ochoa y el espectáculo de danza social cubana Club Havana de Pedro Ruíz. Talley Beatty, una figura vital del canon de la danza negra, fue una fuerza importante en la historia del Ballet Hispánico en la década de 1970 y artista residente en 92NY. Esta colaboración única entre dos instituciones icónicas, Ballet Hispánico y The 92nd Street Y, Nueva York, será una velada inolvidable de cultura y celebración de la danza. Informes: ballethispanico.org