Christian Cueva reveló que le fue infiel a su esposa con una reconocida cantante de cumbia

El futbolista de la selección de Perú y exjugador de los Diablos Rojos de Toluca, Christian Cueva, sorprendió a todos sus aficionados al revelar a través de su cuenta en la red social Instagram que cometió un acto de infidelidad a su esposa Pamela López con la reconocida cantante de cumbia Pamela Franco, hecho que ha complicado su relación sentimental hasta colocarlo en el punto de la separación.

Estas declaraciones por parte del jugador peruano las realizó luego de que la propia Pamela Franco confesara la relación íntima que mantuvo durante el programa ‘Mande quien mande’; esto ha generado una fuerte controversia en sus redes sociales debido a que se une a una lista de deportistas que han cometido un acto similar en los últimos años.

Cueva, que jugó con el Toluca y con los Tuzos del Pachuca, detalló en su escrito que se siente bastante arrepentido de haber realizado este acto de infidelidad que calificó como el “error más grande de su vida”; asimismo pidió disculpas a sus seres queridos por lo realizado y especialmente a su esposa que resultó ser la persona más afectada por la traición.

“Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan (a su familia) y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo… fue una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta”, expresó el jugador inca.

En la publicación de Instagram también agregó que ya tiene más de cinco años desde que dejó de mantener encuentros íntimos con Franco. Sin embargo, reconoció que mantuvo comunicación recientemente con ella aunque admitió que no sucedió ningún acontecimiento sexual.

“Solo intentaré proteger a mi familia de este daño… Sé también que debo ser fuerte para intentar aliviar el dolor de mi esposa, con quien me casé por mi único motivo: amor. Pido a Dios, públicamente, su perdón. Me di cuenta de que yo no era la tercera (en la relación entre Pamela López y Christian Cueva), sino la cuarta, la quinta y la sexta…”, destacó Christian Cueva en sus declaraciones donde mostró su arrepentimiento.

