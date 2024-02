Raúl de Molina abre su corazón a punto de cumplir 30 años de casado: “No puedo tener mejor esposa”

Raúl de Molina y su esposa Mily fueron entrevistados por su hija Mía y todo con un especial motivo sobre el día de San Valentín para ser transmitido en ‘El Gordo y La Flaca’. Por ello, aprovechó para destacar algunas detalles íntimos de sus padres y que a muchos les interesaba saber. La pareja dentro de poco estará de celebración y es que están próximos a cumplir tres décadas de haberse jurado amor eterno.

“Nos conocimos alrededor del año 1990 o 1991 en Key Byscane en una fiesta de Fin de Año. Ella estaba con una amiga que fue la que me presentó a Mily. Empezamos a salir a un bote que tenía la amiga de ella, íbamos a tirar fotos, yo iba a tirar fotos y Mily estaba ahí”, comenzó diciendo el conductor de televisión.

“De verdad que estoy muy feliz, casado con tu mamá”, le respondió Raúl a su hija, al tiempo su esposa agregó: “Me gustaba cómo él era, era súper divertido, caballeroso, no tenía malicia, era como un niño grande y siempre muy positivo”.

“Yo tenía un viaje que iba solo a Egipto a tirar fotos y le digo ‘¿quieres venir conmigo?’, y me dijo que sí. Entre Egipto y Londres pasamos entre 18 y 20 días, eso fue hace más de 30 años. (Fue) antes de casarnos y nos llevamos bastante bien en el viaje. Nos gustaban las mismas cosas; viajar, él tiraba fotos, me encantaba la fotografía“, agregó la madre de Mía.

Raúl, por su parte, expresó su admiración por la capacidad de su esposa para lidiar con las altas demandas de su trabajo y siempre encontrar tiempo para ellos como pareja y como familia. Destacó la importancia de la flexibilidad y el compromiso para mantener la armonía en su relación.

Raúl de Molina se siente muy afortunado de la esposa que tiene. / Foto: Mezcalent.

“No puedo tener mejor esposa que mi esposa… con todas las peleas que tenemos como todas las familias y a Mía todavía más. Me siento dichoso de tener una esposa como Mily”, explicó de Molina.

Ambos coincidieron en que han atravesado momentos difíciles, pero han sabido enfrentarlos juntos, siempre recordando que el amor y el respeto están por encima de cualquier desafío.

“Nos peleamos como todas las parejas, pero estamos juntos. No creo que me vaya a divorciar nunca en la vida. Quiero muchísimo a mi esposa, la gente que no sabe, se enoja y cuando yo hago chistes de Mily, luego dicen ¡ay cómo hace chistes así! Estoy súper feliz de estar casado con Mily”, dijo Raúl.

