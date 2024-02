“No estaba dispuesto”: Tom Brady revela por qué no continuó su carrera en los New England Patriots

Si se habla del mejor jugador en la historia del fútbol americano sin duda se debe mencionar a Tom Brady. El legendario quarterback tiene más Super Bowl ganados que cualquier franquicia de la NFL, por lo que es considerado para muchos como el mejor de todos los tiempos.

De los siete anillos que Brady ostenta, seis de ellos los ganó con los New England Patriots, equipo con el que jugó durante 20 temporadas y hasta que cumplió 42 años. Para luego irse por tres temporadas a los Tampa Bay Buccaneers y conseguir otro Super Bowl en 2021.

Pero con su avanzada edad y toda la trayectoria que el quarterback tenía en la franquicia, muchos pensarían que se retiraría en los Patriots. Sin embargo temas extradeportivos afectaron a Brady y terminó por decidir marcharse del equipo.

Durante estos años hubo especulación de los motivos de Brady para dejar los Patriots. Pero hace poco en el documental “The Dinasty” de Apple TV, donde cuentan la historia de los New England Patriots entre las temporadas 2000 y 2020 de la NFL, el quarterback cuenta sus motivos.

“El coach Belichick y yo hicimos lo que amamos y competimos juntos durante 20 años, pero no iba a firmar otro contrato en New England)aunque quisiera jugar hasta los 50 años”, dijo Brady. “Con base en el desarrollo de la relación, no estaba dispuesto a continuar con eso”, explicó Brady.

Tom Brady y su coach Bill Belichick luego de perder el Super Bowl XLVI ante los New York Giants (AP Photo/David J. Phillip)

Con su edad y experiencia Brady buscaba tener otro rol en el equipo más allá de ser el quarterback. El experimentado jugador quería empezar a tomar rol gerencial en la franquicia, un requerimiento que desde los Patriots parece no le otorgaron.

Otra situación fue la salarial, pues tras el Super Bowl LIII de 2019 Brady pidió un considerable aumento salarial. Pero Belichick, quien además de coach también era el gerente general del equipo, decidió no dárselo. Por lo que Brady puso marcha fuera de los Patriots y con los Buccaneers conseguiría su séptimo campeonato apenas dos años después.

Durante su estancia con los Patriots, Brady jugó 285 partidos de temporada regular y acumuló 74, 571 yardas con 541 touchdowns y 179 intercepciones. El egresado de la Universidad de Michigan fue el MVP en cuatro de los nueve Super Bowl que jugó.

