Gerrit Cole valora a Juan Soto como compañero de equipo: “Estoy muy agradecido de no tener que lanzar contra él”

Solo faltan 40 días para el Día Inaugural de la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Los New York Yankees ya se encuentran en los campos de entrenamiento en Tampa afinando detalles para iniciar la próxima semana los Spring Training.

Una de las figuras que ya se encuentra entrenando con el equipo es el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Gerrit Cole, el lanzador de los Yankees tuvo una excelente temporada y este año tiene como objetivo ganar la Serie Mundial con los Bombarderos.

“No está en mi lista de objetivos ganar otro Cy Young y no ha estado en mi lista de objetivos en ningún momento. Dicho esto, vamos a salir y prepararnos para ganar una Serie Mundial, eso es realmente lo más alto de la lista”, habría comentado Cole a los medios desde los entrenamientos de pretemporada.

Además el abridor estrella de los Yankees habló sobre su nuevo compañero de equipo Juan Soto y aprovechó para elogiarlo. “Juan Soto es el mejor bateador con sentido de la zona de strike”, expresó el experimentado pitcher.

Juan Soto es el refuerzo estrella de los New York Yankees esta temporada (AP Photo/Nick Wass)

Cole también aprovechó para valorar por tener a uno de los mejores bateadores de la liga en su equipo y no tener que enfrentarlo desde le montículo. “Estoy muy agradecido de no tener que lanzar contra él, y estoy muy agradecido de que esté de nuestro lado”, aseveró el As de los Yankees.

Y es que para tener dimensión de las palabras de Cole, el dominicano Juan Soto es uno de los bateadores con mejor OPS de la liga. En las temporadas 2021, 2022 y 2023 ha sido el líder en boletos recibidos en las Grandes Ligas, con más de 130 bases por bola cada año.

Los Yankees buscarán limpiar su imagen tras el desastre de la pasada temporada

Con sus más de 100 años de historia los New York Yankees son el equipo más ganador de las Grandes Ligas con 27 campeonatos. Lamentablemente ya llevan 15 años sin conseguir el anillo de la Serie Mundial.

La pasada temporada incluso tuvieron una de sus peores campañas en la historia. Muy cerca de terminar la temporada con récord negativo y lejos de meterse en los playoffs, luego de seis temporadas seguidas acudiendo a la postemporada.

Esta desastrosa temporada servirá como motor para el equipo que dirige Aaron Boone para tener un 2024 más competitivo. Para ello también la directiva del Bronx incorporó buenos refuerzos como Ález Verdugo y Juan Soto en ofensiva y el estelar Marcus Stroman en el pitcheo.

Sigue leyendo:

· Gerrit Cole pasa la página del Cy Young ganado en 2023 y apunta a la Serie Mundial con los Yankees en 2024

· New York Yankees se olvidan de Gleyber Torres y descartan alguna negociación para extender su contrato

· Marcus Stroman abriría su primer juego con los Yankees como local y ante su ex equipo