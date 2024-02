VIDEO: Nicki Nicole queda al borde del llanto en pleno concierto tras su rompimiento con Peso Pluma

La cantante argentina Nicki Nicole realizó su primera aparición pública en medio del tan sonado y viralizado rompimiento que vivió al inicio de la semana con el intérprete de “Ella Baila Sola”, Peso Pluma.

Fue en la ciudad de Guatemala, Guatemala, que la artista sudamericana se presentó ante un numeroso público que la escuchó y avivó durante todo el show. Sin embargo, el cariño y apapacho de la gente no fue suficiente para cambiar el actual sentir de Nicole, quien, en un momento del show, mencionó que se sentía triste pero que daría el mejor show.

Tras la interpretación de una serie de canciones, Nicki Nicole hizo una pausa en el concierto para agradecer a su público y hablar, con una notable dificultad para no llorar, sobre su actual estado de ánimo

Es muy importante para mí que estén acá esta noche, saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas” Nicki Nicole – Cantante

Las palabras de Nicki Nicole sobre lo que sucedió con Peso Pluma

Aunque la artista argentina no mencionó el nombre de Peso Pluma en ningún momento, sus palabras tenían una clara connotación sobre lo que pasó el pasado 11 de febrero, cuando se viralizó un video en donde se ve a Peso Pluma caminando de la mano de una mujer diferente a Nicole en los famosos casinos de Las Vegas.

Es un gran honor para mí la verdad, y sé que se lo merecen, tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de verdad, de corazón y vamos a seguir” Nicki Nicole – Cantante

Cabe mencionar que luego de la revelación del video, Nicki Nicole reaccionó de manera casi inmediata, a través de sus redes sociales, al publicar un mensaje en donde dejaba en claro su sorpresa y su separación de Peso Pluma: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”.

Peso Pluma y Nicki Nicole trabajaron juntos en diversos temas. Crédito: Mezcalent

Tras el mensaje de Nicole, las redes sociales se dividieron en dos bandos: aquellos que apoyaban a Nicki y condenaban el actuar de Peso Pluma; y los usuarios que señalan que la argentina nunca mostró interés en su relación con el mexicano a través de un gran número de gestos y actitudes. Incluso, y posterior a la declaración de Nicole, se retomó un video de hace semanas en donde Nicole, presuntamente, camina de la mano de otro hombre en el aeropuerto de Los Ángeles, quien resulta ser su representante Matías Santoro.

Continua leyendo

Dania Méndez asegura que nunca regresaría con Peso Pluma

Sahar Sonia, la supuesta nueva novia de Peso Pluma: sus fotos más explosivas en Instagram

Mujer que iba tomada de la mano de Peso Pluma rompió el silencio sobre la ruptura amorosa