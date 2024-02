Mujer que iba tomada de la mano de Peso Pluma rompió el silencio sobre la ruptura amorosa

Desde el fin de semana muchos se han estado preguntando el nombre de la mujer con la que se vio acompañado Peso Pluma y es que se trata de Sonia Sahar, conocida por ser influencer. Además, el pasado miércoles decidió romper el silencio, debido a que consideró que era necesario hablar sobre lo ocurrido con Nicki Nicole.

“Quería venir y hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo un poco de proporción. Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual”, comenzó diciendo en un video compartido en la red social de la camarita.

Fue a principios del mes de noviembre cuando Nicki Nicole y Peso Pluma comenzaron a compartir públicamente. / Foto: Mezcalent.

Sahar continúa diciendo que entiende las reacciones de los fans, ya que la relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole era muy querida y seguida por sus seguidores. Sin embargo, insiste en que ella no tiene ningún tipo de responsabilidad en la decisión de ambos artistas.

Sonia aprovechó para destacar que ella desconoce la identidad de Nicki Nicole: “No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran, ni nada por el estilo”.

Nicki Nicole reaccionó al video de Peso Pluma

El pasado fin de semana se viralizó un video en las redes sociales donde se aprecia a Peso Pluma caminando acompañado de una mujer que no es Nicki Nicole, quien hace poco expresó que lo amaba tras unas postales compartidas. Por ello, la cantante se pronunció sobre el contenido y dijo:

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, fue con dicho mensaje que confirmó que ya no seguiría con él.

Sigue leyendo:

· ¿Quién es el hombre con quien fue captada Nicki Nicole de la mano hace unos días?

· Revelan la identidad de la mujer con quien Peso Pluma le habría sido infiel a Nicki Nicole

· ¿Peso Pluma infiel? Captan al cantante con otra mujer y Nicki Nicole confirma su separación