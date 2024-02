Sismo de 4.7 sacude Texas; el más intenso de una serie de temblores en el estado

Un sismo de escala 4.7 sacudió al estado de Texas en horas del mediodía del sábado, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), cuyo epicentro se ubicó a tres kilómetros al sureste de Falls City.

El movimiento telúrico, que tuvo una profundidad de 6.8 kilómetros, fue percibido por numerosos residentes de las ciudades de San Antonio y Austin. Algunos usuarios en redes sociales compartieron fotos y videos de objetos que se movieron o cayeron por el impacto del movimiento telúrico.

“Mi casa acaba de temblar un poquito en el sureste de San Antonio. #terremoto”, escribió la usuaria @TexSandra210 a través de su cuenta en X, antes conocida como Twitter.

“¿Me estoy volviendo loca o hubo un terremoto pequeño en San Antonio?”, se preguntó también la usuaria @vinnyelizabeth. “Sé que mi cama estaba temblando en #SanAntonio, terremoto???”, afirmó otro usuario identificado como @longhair112.

Además de San Antonio, la ciudad de Austin sufrió los embates del sismo, algo que precisó un usuario de X, quien hizo la publicación a las 12:39 p.m.

El sismo de magnitud 4.7 ha sido el más intenso de una serie de cinco temblores que se registraron en el área de Falls City en menos de tres horas. El primero ocurrió a las 9:49 p.m. del pasado 16 de febrero, con una magnitud de 3.9. Posteriormente, a las 12:20 a.m. del sábado, se registró otro de magnitud 4.4, seguido de uno de 3.7 a las 12:34 a.m. y finalmente uno de 3.3 a las 12:52 a.m.

Las autoridades no han reportado daños materiales ni personales a causa de los temblores por el momento. Sin embargo, han instado a la población a estar alerta y seguir las recomendaciones de protección civil en caso de que se presenten réplicas.

Con información de Univisión

