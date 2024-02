“Literalmente morí”: Capitán del Luton Town ofreció duro relato tras sufrir paro cardíaco en pleno juego

Tom Lockyer, capitán del Luton Town sufrió un paro cardiaco en un partido de la Liga Premier en Bournemouth en diciembre, pero todavía espera que los doctores le autoricen seguir jugando a nivel profesional.

Dos meses más tarde, Lockyer realizó su primera aparición pública tras el episodio y le trajo tranquilidad a todos los fanáticos que quedaron preocupados por su salud.

“Estoy seguro de que fue un momento mucho más aterrador para ellos que para mí. No sé qué sucedió, pero me han operado y no debería volver a pasar. Sufrí un episodio de fibrilación auricular. Consiste en que la parte superior de mi corazón latía cuatro veces más rápido de lo que debía. Ahora sólo quiero hacer un punto y aparte y seguir adelante”, explicó.

Y confesó: “Estaba corriendo hasta la línea del medio del campo y me mareé mucho, pensando que estaría bien en un segundo. No lo estaba y me desperté con paramédicos por todas partes. Sucedió en mayo pero supe al instante que esta vez era diferente, la última vez me desperté casi como de un sueño y esta vez desperté de la nada”.

Tom siguió dando detalles del problema cardíaco que asustó a toda la Premier League. “Hubo más pánico, no podía hablar, no podía moverme, tratando de entender qué estaba pasando. Mientras eso sucedía, recuerdo que pensé: ‘Podría estar muriéndome aquí’. Es un pensamiento surrealista haber estado pensando eso y no poder moverme o responder, y se podía ver el pánico. Podía sentirlos poniendo el goteo en mi brazo. Una vez que recuperé el conocimiento fue un alivio. Estoy vivo y afortunadamente sucedió donde sucedió”, describió el futbolista.

Lockyer detalló que su corazón frenó durante “dos minutos y cuarenta segundos” y que él sabe “que literalmente morí”. “Estoy bien, de verdad. Soy increíblemente afortunado de estar aquí. Estoy muy bien. No es algo que pase todos los días, ¿verdad? Es bonito poder decir que me estoy recuperando bien, todos merecen saberlo. Un par de meses duros, pero estoy bien”, añadió al respecto.

Luego de su operación, el jugador del Luton Town buscó asesorarse con otros protagonistas que vivieron situaciones similares. “Hablé con Eriksen, Daley Blind y Charlie Wyke, quienes tuvieron afecciones cardíacas parecidas, y algo común en todos fue que se tomaron su tiempo para procesar lo sucedido. No sé si lo he procesado pero tal vez porque nosotros, como deportistas, somos capaces de afrontar las cosas de otra manera y compartimentar”, complementó sobre el siguiente paso.

Sin embargo, por el momento Tom Lockyer está centrado en el nacimiento de su bebé y los exámenes médicos a los que se sigue sometiendo por lo que por ahora no piensa en volver en jugar al fútbol.

Lockyer dijo que aún necesita someterse a más pruebas antes de que los médicos tengan una idea clara sobre si es seguro para él reanudar su carrera como jugador.

