“Me comprometí a jugar con el Team USA”: LeBron James confirma su asistencia a París 2024

Los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 son una prioridad para LeBron James, pues apunta a revalidar con el Team USA la medalla de oro cosechada en Tokio 2020 al batir en la final a Francia por 82-87.

LeBron se refirió además a su deseo de sumarse a la selección estadounidense en los próximos Juegos de París.

“Me dije al principio de la temporada, cuando me comprometí a disputar los Juegos, que eso dependía de mi salud. De momento estoy sano, estoy bien como para estar en el equipo y para rendir al nivel al que puedo rendir. Todavía queda tiempo, queda un tercio de temporada. No sé qué pasará en la postemporada”, afirmó.

Destacó que participar en los Juegos conlleva agregar “kilómetros a estos neumáticos”, al referirse a sus piernas, aunque consideró un alivio el no tener que ser el principal líder del equipo.

“No sé cómo será el equipo al final, pero sé que no tengo la presión de tener que echarme al equipo a la espalda. Va a ser una plantilla de doce jugadores capaces de hacerlo bien tanto en defensa como en ataque cada día y contra cualquier equipo”, aseguró.

James disputó sus últimos Juegos Olímpicos en Londres 2012 donde se alzó con la medalla de oro al imponerse en el último y definitivo encuentro ante España por 107-100 en uno de los mejores partidos que se recuerda le historia. LeBron cosechó 19 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y dos robos en 30 minutos disputados.

Además del oro en Londres 2012, atesora otro oro en Beijing 2008, un bronce en Atenas 2004 y una medalla de bronce en el Mundial 2006 celebrado en Japón.

Además del citado LeBron, también habrían confirmado su presencia Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid o Devin Booker, entre otras estrellas de la NBA.

LeBron James en acción / EFE: BRIAN SPURLOCK

LeBron piensa retirarse jugando para Lakers

James tras el Juego de Estrellas sugirió que le gustaría cerrar su trayectoria en la NBA con la camiseta de Los Ángeles Lakers.

“No tengo pensado cuántas temporadas me quedan, sé que no son muchas”, afirmó LeBron en una rueda de prensa organizada en la Gainbdridge Fieldhouse de Indianápolis en los prolegómenos del All-Star Game 2024.

LeBron, de 39 años, admitió además que tampoco tiene claro si le gustaría tener una gira de despedida para recibir el cariño de cada ciudad estadounidense, o si preferiría poner el punto final a su legendaria carrera quedándose un poco más lejos de los focos.

“Estoy en 50-50. Voy a ser honesto, porque hay veces en las que siento que lo debo a mis seguidores que me han apoyado en este viaje durante veinte años y más, que debo darles ese momento en el que cada ciudad te da flores o lo que sea. Eso parece bonito”, razonó.

“Pero por otro lado nunca he sido muy bueno en recibir cumplidos. Es algo raro para mí. Nunca hablé mucho de eso, es una sensación rara. Así que ir a cada ciudad, no sé. He visto a Mike (Jordan), He visto a Kobe (Bryant). He visto a muchos chicos hacerlo. No sé cómo me sentiría, no sé si me encantaría”, prosiguió.

Seguir leyendo:

LeBron James sobre su retiro: “No sé cuántas temporadas me quedan, pero sé que no son muchas”

“No será traspasado”: Agente de LeBron reveló que James no pidió salir de Lakers

“Gracias por todo. Nunca serás olvidado”: Emotivo mensaje de despedida de LeBron James a Jurgen Klopp