Canelo Álvarez recuerda la época en la que no tenía ni para comer: “Me las vi muy duras”

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, decidió hablar sobre algunos de los momentos más complicados de su vida en la que aseguró que no tenía el dinero suficiente para poder alimentarse correctamente; destacó que este suceso ocurrió cuando tenía apenas 17 años.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida al programa “Ventaneando” de TV Azteca en la que decidió revelar detalles nunca antes conocidos sobre su vida y también detalló que tuvo una persona que fue la encargada de apoyarlo económicamente hasta que las peleas terminaron generando las ganancias suficientes para poder convertirse en la importante figura que es en la actualidad.

El Canelo detalló que cuando nació su hija Emily Cinnamon Álvarez en octubre del año 2005 tuvo que combatir con algunos aspectos importantes que eran nuevos en su vida como la obtención del dinero para poder mantenerla y cumplir con su correcta alimentación; afirmó que este hecho resultó ser en muchas oportunidades más complicados de lo que esperaba.

“A los 17 años nació mi hija la más grande y pues fue algo que me formó muchísimo, porque ya tenía esa responsabilidad, me hizo un hombre más responsable, más disciplinado. Me las vi muy duras, yo creo fue mi etapa más difícil porque a veces no tenía ni para los pañales, ni para la leche. Deja tú, para comer nosotros”, expresó.

Canelo, que se está preparando para protagonizar el un nuevo combate el próximo 4 de mayo, destacó que su madrina (la madre de su hermana) fue quien se dedicó a ayudarlo al prestarle el dinero suficiente para poder comprar todos los insumos necesarios para poder mantener a su bebé mientras él conseguía el dinero que necesitaba por medio de las peleas que a la postre se convertirían en su principal fuente de ingresos.

“Gracias a dios tuve a mi madrina, una hermana de mi mamá, a quien le pedía (dinero). (…) A veces ya le debía 5 mil, 10 mil pesos y peleaba o lo sacaba de algún lado e iba y le pagaba, para tener la vergüenza de volver a pedir cuando necesitara. (…) Es como mi segunda madre”, detalló el tapatío en la entrevista.

Recordemos que el mexicano llegó a un acuerdo en octubre de 2018 con la productora DAZN en el que se le garantizó la suma de $365 millones de dólares por 11 combates que representaron un hecho nunca antes visto en el boxeo y estableciendo además un nuevo margen económico.

