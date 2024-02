¿Cuándo volverá Francisca?, te contamos el tiempo que estará fuera de ‘Despierta América’

El domingo 11 de febrero la conductora de televisión Francisca dio a conocer que su segundo hijo nació, información que fue compartida a través de las historias de la red social de la camarita, donde supera los cuatro millones de seguidores.

El programa ‘Despierta América‘ ofreció más detalles del momento de la llegada del otro integrante de la familia: “Franco, el segundo bebé de @francisca y @franczampogna llegó a este mundo hoy domingo a las 9:50 am, tanto la mamá cómo el bebé se encuentran en perfecto estado de salud. ¡Muchas felicidades!”.

Francisca en septiembre compartió que sería madre de otro niño.

Francisca siempre ha buscado la forma de poder interactuar a través de las historias de Instagram con sus seguidores. Por ello, de manera constante realiza una dinámica de preguntas y respuestas donde ella le dijo a un internauta que se mantendrá de baja por lo menos unos tres meses, y es que todo parece indicar que será para mayo cuando estaría de regreso en el matutino de Univision.

“Se supone que él nacía el martes (13 de febrero), pero a la 1 de la madrugada del domingo (11 de febrero) yo como que me despierto y de repente empiezan las contracciones y como dolorcito y pasaban cada 13 minutos y así y seguían y seguían y me aguanté hasta las 5 de la mañana con dolores porque yo pensaba que se me tenía que romper la fuente“, comenzó diciendo en ‘Despierta América’.

Francisca mantuvo oculto su embarazo por tres meses.

“Las contracciones seguían aumentando y me dolía hasta que ya le dije a Francesco ‘baby, no, no, esto duele demasiado y son cada vez más seguidas, yo pienso que tenemos que irnos al hospital’. Y cuando llego al hospital llegué ya con 6 centímetros, casi casi que tengo al bebé en mi casa“, añadió la presentadora dominicana.

¿Quién reemplazará a Francisca?

“Despierta América tendrá invitados de lujo durante la ausencia de maternidad de Francisca. Le deseamos a ella y su familia unos meses inolvidables juntos y la esperamos de regreso a su casita feliz con los brazos abiertos”, fue la respuesta que le dio el equipo de producción a People en Español.

