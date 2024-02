Nació Franco, el segundo hijo de Francisca, famosa presentadora de ‘Despierta América’

Francisca, presentadora del programa ‘Despierta América’, se convirtió en madre por segunda vez la mañana de este 11 de febrero con el nacimiento de su hijo Franco, con lo que crece su familia junto al empresario Francesco Zamponga y Gennaro, el primogénito de la pareja.

La noticia la compartieron en la cuenta en Instagram del show de televisión de Univision.

“Franco, el segundo bebé de Francisca y Francesco Zampogna llegó a este mundo hoy domingo a las 9:50 a.m., tanto la mamá como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud ¡Muchas felicidades!”, escribieron en la descripción de la publicación.

Fueron miles los comentarios de felicitaciones que le dejaron a la dominicana-estadounidense, quien es una de las conductoras más queridas en la pantalla chica.

Francisca recibe a Franco, su segundo hijo

Algunos mensajes que se leyeron fueron: “Dios mío, casi le toca nacer en el programa”, “Gracias a Dios que están bien ambos”, “Wow, muchísimas bendiciones para todos ustedes, en especial a este nuevo angelito de Dios”, “Felicidades a toda la familia por el nuevo integrante a esta feliz familia”.

Otros usuarios escribieron: “Wow, nació hoy, qué lindo día de mi cumpleaños”, “Felicidades, hoy es un día mágico”, “Felicidades a ambos padres, bienvenido el nuevo bebé. Bendiciones”.

En sus historias de Instagram, Francisca también hizo el anuncio: “¡Ya nació Franco!”.

La famosa compartió este corto mensaje con un emoji de corazón y otro de fútbol americano, debido a que este domingo se celebra el Super Bowl en la ciudad de Las Vegas.

Hace unas semanas, durante una entrevista con Hola!, la conductora reveló el nombre de su segundo hijo y también dio detalles de cómo Gennaro manejó el hecho de que iba a tener un hermanito.

“Al principio yo estaba un poco preocupada porque él no reaccionó muy bien. Cuando le decía que tocara la panza porque ahí está su hermanito me decía que no o cuando le decía algo del baby se ponía triste y hacía como puchero. Pero ya el otro día me sorprendió porque estábamos en el mueble viendo televisión, él se acercó, se puso en la pancita y dijo: ‘Franco, ti voglio benne ¿lo sai, Franco?’, que en italiano quiere decir ‘te quiero mucho, ¿lo sabes?’, entonces eso me mató porque él ya entiende que viene su hermanito”, explicó.

