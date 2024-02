Hijo de Camilo Sesto preocupa por su aspecto físico tras lucir como mujer y afligido

Desde hace varios meses se viene hablando de un proceso de transición de Camilo Blanes, hijo del gran Camilo Sesto. A través de la red social de la camarita el primogénito del cantante ha estado subiendo una gran cantidad de contenido a la plataforma, al tiempo que para algunos ha generado cierta preocupación por el aspecto que luce.

En algunas imágenes se ve bastante delgado, con pocos dientes y hasta afligido. A su vez, siempre existen internautas que en los comentarios le preguntan si algo le sucede o que si necesita ayuda, al tiempo que varios están asombrados por su transformación a mujer.

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente (sic), pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”, mencionó Blanes a ‘Europa Press’.

“Ay Sheila, estamos las dos muy tristes”, “¿Qué tienes?”, ahora sí te veo triste, nostálgica. Te mando un beso”, “Su cara lo dice todo”, “Y esa carita tan triste, ¿te pasa algo?”, “Bella, ¿qué te pasa?”, fueron algunas de las reacciones registradas en su post.

“Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer. Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, añadió al medio de comunicación.

Madre del hijo de Camilo Sesto se pronuncia

Lourdes Ornelas es la madre de ‘Camilín’ y en unas declaraciones ofrecidas a ¡HOLA!, terminó explicando que la clínica de rehabilitación a la que él estuvo asistiendo durante un tiempo le hizo bien, pero luego la situación se fue saliendo de control y dejaron de vivir bajo el mismo techo.

“En los últimos tiempos estaba mucho mejor. Asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) y había ingresado en una clínica que le había ido muy bien. Pero ahora ha recibido la herencia y las cosas se han complicado. Ya no tengo tanto control sobre la situación, porque él ya no vive conmigo“, dijo Ornelas a la mencionada revista.

