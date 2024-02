Vicente Fernández Jr. dedicó tiernas palabras a Mariana González tras ser eliminada de ‘LCDLF4’

Vicente Fernández Jr. expresó lo orgulloso que está de su esposa Mariana González y todo lo que logró en ‘La Casa de los Famosos 4′. Por ello, terminó resaltando su talento, carisma y valentía. Además, agradeció a todos los seguidores que la apoyaron durante su participación en el reality show.

La imagen que Vicente compartió de Mariana ha recibido cientos de comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron la belleza y la fuerza de la esposa del cantante. Sin embargo, no todo fue positivo y algunos consideraron que era momento de salir de la casa.

“Hoy es un día que se cumple una meta más que ganas con honores, las pruebas que has pasado y aprendido te han hecho la gran mujer que eres. En la LCDLF4 se conoció tu esencia, tu transparencia, tu carácter y tu capacidad de adaptación. Te admiro, respeto y amo cada día más. ERES GRANDE”, fue el mensaje que él le escribió.

Mariana González habla de su eliminación de LCDLF4

Mariana González se expresó junto a Jimena Gállego tras su eliminación el pasado lunes de ‘La Casa de los Famosos 4’, al tiempo que mencionó lo siguiente: “Sabes, estoy contenta porque no fue por ningún error. Fue por ser tan buena cocinera y tener una guerra con el cuarto tierra”. Agregó que: “Maripily dijo algo muy grave. Inventó mentiras fuertísimas como que había algo entre Lupillo y Thalí. Eso dijo Maripily, que lo habían reconocido… No lo dije adentro porque podría haber separado a Maripily y Lupillo, de (cuarto) Tierra con ese comentario”.

Fans de Vicente Fernández Jr. hablan de la eliminación de Mariana González

“Demostró lo que es una mujer sin educación y arrogante”, “Pues nadie la quería por lo mismo la gente la sacó por naca”, “Menos mal que salió el mueble, allá no se va a cocinar, se va es a jugar”, “Tienen que ir saliendo los muebles que no dan contenido a la casa”, “Ella hubiera llegado más lejos. Lástima se rodeó de gente que le restaron”, “Salió en el momento indicado, estaba rodeada de gente que no le sumaban”, “Mariana salió de la casa de los famosos, pero se quedó en el corazón de muchas personas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

