Stehpen Curry sobre su retiro de la NBA: “No estoy cerca de ese momento”

Uno de los mejores jugadores de la NBA en la última década sin duda es Stephen Curry. El base de los Golden State Warriors es el máximo triplero en la historia de la liga, además ostenta en su vitrina dos premios MVP de la temporada y cuatro campeonatos con su equipo.

Curry además es el líder del legado de los Warriors que duró desde 2015 hasta 2022. Periodo en el cual disputaron seis finales en ocho años, ganando cuatro de ellas. Además impusieron un nuevo récord de victorias en temporada regular con 73-9 de la zafra 2016, superando al 72-10 de los Bulls de Michael Jordan.

Pero este legado de los Warriors ha venido en decadencia y el nivel de Curry también se ha visto en picada. Motivado también a sus 35 años, por lo que desde ya se empieza a especular con una posible retirada del “Chef” dentro de poco.

Stephen Curry luego de ganar el desafío de triples ante Sabrina Ionescu (AP Photo/Darron Cummings)

Sin embargo Curry parece que aún tiene muy lejos esa decisión. Aunque no descarta que ha pensado seriamente en el día en el que ponga punto y final a su carrera en la NBA. “La verdad, pienso en ello todo el tiempo. Pero esos pensamientos siempre se detienen porque tengo un juego tras otro y tengo que prepararme para el próximo”, comentó Curry luego del concurso de triples ante Sabrina Ionescu.

“Con el tiempo, llegará un momento en que me despertaré y mi cuerpo o mi mente me dirán que es la hora de parar. Pero no estoy cerca de ese momento”, completó el talentoso jugador de los Warriors.

A pesar de sus 35 años y plantearse en ocasiones su retiro, Curry se mantiene como el pilar de los Warriors y esta temporada acumula promedio de 28 puntos, cinco asistencias, 4.4 rebotes y el 42.1% por ciento de efectividad desde los triples.

Por otro lado sus Warriors no pasan por buen momento y se ubican con récord de 27-26 en la décima posición de la Conferencia Oeste de la NBA y se complica cada vez más su posible clasificación a los playoffs.

¿Por qué le apodan “El Chef a Stephen Curry?

A lo largo de su carrera Steph ha sido rebautizado con algunos apodos que son relacionados a su juego. Uno de los más populares es el de “El Chef”, pero ¿cuál es el origen de este apodo de Curry?.

El origen de este apodo icónico data de una estrofa de la canción del famoso rapero Drake, quien es gran aficionado del baloncesto y es seguidor de los Toronto Raptors (ciudad en la que nació el cantante). La canción del canadiense lleva por título “0 to 100 / The Catch Up” y en ella el rapero hace una metáfora de la cocina en relación a Steph.

Otro apodo bastante conocido, aunque este es en conjunto con Klay Thompson, es el de “Splash Brothers” o “hermanos splash” refiriéndose al sonido de la malla al momento de encestar y la habilidad de ambos de hacerlo desde la línea de tres.

Este apodo está basado en José Canseco y Mark McGwire, quienes a finales de la década de los 80 eran la sensación en los Oakland Athletics, y cuyos toletes convirtieron a aquella novena en una de las más poderosas a la ofensiva en las Grandes Ligas. Ambos beisbolistas fueron bautizados en su momento como los “Bash Brothers”, “bash” se traduce como “golpear”, refiriéndose al sonido del bate al batear.

