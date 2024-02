Ex preso atrapado sacando cadáver de mujer de su apartamento: acusación en Nueva York

Reginald Newkirk, ex convicto de 51 años, fue arrestado ayer como sospechoso de arrastrar el cadáver de una mujer afuera de su apartamento en Brooklyn (NYC) y arrojarlo en el pasillo del edificio.

Newkirk ahora enfrenta cargos que incluyen ocultar un cadáver y alterar pruebas a raíz del dramático incidente en el edificio de apartamentos Park Manor en Rockaway Parkway cerca de Rutland Road en East Flatbush, la mañana del martes.

Fue una locura ver eso" Vecino de edificio en Brooklyn

En ese mismo edificio, en enero del año pasado fue hallado otro cadáver, un piso debajo del descubrimiento de esta semana. La víctima de enero de 2023 fue identificada como Jermaine Desaussure, recordó Daily News. Estuvo muerto durante horas antes de ser encontrado acurrucado en el suelo de su apartamento con cinco disparos en el pecho. Quien lo baleó entró por la fuerza y saqueó el hogar. No se han realizado arrestos por ese caso.

Ahora, en un caso no vinculado, Newkirk le dijo a la policía que la mujer sufrió una sobredosis fatal. El cadáver no presentaba traumatismos aparentes y el médico forense de la ciudad (OCME) debe realizar una autopsia para determinar cómo murió. Tenía unos 30 años y no portaba identificación.

Los policías y médicos fueron llamados al edificio alrededor de las 7 a.m. del martes por un informe de un olor a gas y al llegar encontraron el cuerpo de la mujer tirado boca arriba en el pasillo del 2do piso.

“Vi el cuerpo cuando el Departamento de Bomberos (FDNY) llamó a mi puerta… Estaba justo allí, en el pasillo cerca de la escalera”, dijo un residente del 2do piso que no quiso ser identificado. “Fue una locura ver eso”.

La policía arrestó a Newkirk en las primeras horas de ayer después de recuperar un video de vigilancia que lo mostraba arrastrando el cuerpo afuera de su apartamento unas dos horas antes de que fuera descubierto. Dejó el cuerpo junto a las escaleras y regresó a su apartamento, donde permaneció hasta que llegó la policía.

Newkirk estuvo dos períodos tras las rejas, cada uno por menos de un año, después de una condena por agresión en junio de 2015 y otra por posesión de armas en agosto de 2021. Salió de la cárcel por última vez en abril de 2022 y estuvo en libertad condicional hasta enero del año pasado, según muestran los registros estatales.

Este año varios cadáveres han sido hallados en edificios en Nueva York: este mes tres hombres fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas en un sótano residencial en Queens.

En enero una mujer en descomposición fue encontrado metida en la basura dentro de una vivienda en El Bronx (NYC). Días después el cadáver de un convicto sexual fue hallado desmembrado en el refrigerador de un apartamento en Brooklyn (NYC). Luego un preso en Virginia confesó haber cometido el crimen en 2022, en una pelea por drogas mientras la víctima dormía como huésped en el sofá.

En julio de 2023 tres compañeros de vivienda fueron acusados de lanzar el cadáver de una mujer a un contenedor de plástico cerca de un patio de la MTA en El Bronx. Al parecer estaban consumiendo drogas y ella sufrió una sobredosis.

En noviembre de 2022 el cadáver del actor Frank Vallelonga Jr. fue lanzado desde un auto a una calle en El Bronx. Luego la autopsia se determinó que había muerto de una sobredosis accidental de fentanilo y cocaína.